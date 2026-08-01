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Minić: Povelju ne doživljavam kao ličnu, nego kao zaslugu Vlade i institucija Srpske

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 18:47

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Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Povelju opštine Sokolac povodom Ilindana – Dana i krsne slave opštine, doživljava ne kao ličnu zaslugu, nego zaslugu Vlade i institucija Srpske.

Minić je istakao da su rezultati Vlade vidljivi kroz infrastrukturne projekte, ulaganja i stvaranje boljih uslova za život građana.

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"Kada gradimo puteve, gradimo veze, gradimo da nam dođu investitori, oni koji su otišli. Kada gradimo vrtić, gradimo budućnost, a kada gradimo oko vojničkog groblja Novi Zejtinlik, gradimo sjećanje", rekao je Minić novinarima na Sokocu i dodao da je ovo dio velikog projekta u Republici Srpskoj, pri čemu ne treba izdvajati pojedinca.

Predsjednik Vlade Republike Srpske naglasio je da istočni dio Republike, uključujući Sokolac, zaslužuje kontinuirana ulaganja kako bi postao još bolje mjesto za život.

"Najbitnije je da imamo investicije", rekao je Minić i naveo da je u Republici Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus koji daje konkretne rezultate.

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Prema Minićevim riječima, zaposleno je 1.390 više nego prošle godine, povećana je naplata javnih prihoda i smanjena inflacija.

"To su podaci koji se ne mogu prikriti. Imamo ono što se zove razvoj i želimo da Sokolac bude dio tog razvoja i da Republika Srpska sa svim našim opštinama izgleda bolje i ljepše", poručio je Minić.

On je zahvalio građanima Sokoca na ukazanom priznanju, navodeći da ga ono dodatno obavezuje da češće dolazi u ovu lokalnu zajednicu i radi na realizaciji novih razvojnih projekata.

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Premijer Minić prisustvuje na Sokocu svečanoj akademiji povodom Dana i slave opštine - Svetog proroka Ilije, na kojoj će mu biti uručeno i opštinsko priznanje.

(Srna)

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Tagovi :

Savo Minić

premijer Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Sokolac

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