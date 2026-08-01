Dodik: Sramota i uvreda za srpske žrtve da Elfeta Veseli slobodno hoda

Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je sramota i uvreda za srpske žrtve da Elfeta Veseli ubica dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, danas slobodno hoda.

- Monstrum žena, ubila je dječaka od 13 godina, koji je htio da dođe do svog psa ljubimca. Ona je dječaka rasporila, junačila se nad tim nevinim i nejakim tijelom, a dobila je sramnih 13 godina za to ubistvo. Da poniženje srpske žrtve, malog Slobodana, a i svih nas bude još veće, ona danas slobodno hoda Ilidžom - poručio je Dodik na svom Iks nalog, te dodao:

- Snažna i stabilna Republika Srpska je jedina garancija da će naš narod sačuvati svoja prava, dostojanstvo i istinu o stradanju.