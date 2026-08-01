Dodik: Sramota i uvreda za srpske žrtve da Elfeta Veseli slobodno hoda

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je sramota i uvreda za srpske žrtve da Elfeta Veseli ubica dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, danas slobodno hoda.
- Monstrum žena, ubila je dječaka od 13 godina, koji je htio da dođe do svog psa ljubimca. Ona je dječaka rasporila, junačila se nad tim nevinim i nejakim tijelom, a dobila je sramnih 13 godina za to ubistvo. Da poniženje srpske žrtve, malog Slobodana, a i svih nas bude još veće, ona danas slobodno hoda Ilidžom - poručio je Dodik na svom Iks nalog, te dodao:
- Snažna i stabilna Republika Srpska je jedina garancija da će naš narod sačuvati svoja prava, dostojanstvo i istinu o stradanju.
Sramota je da Elfeta Veselji, ubica dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, danas slobodno hoda. To je još jedna uvreda za srpske žrtve i njihove porodice.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 1, 2026
Zato je snažna i stabilna Republika Srpska jedina garancija da će naš narod sačuvati svoja prava, dostojanstvo i istinu o… pic.twitter.com/2md5gpMYTy
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