Mazalica: Srpska će imati odgovor na pravno nasilje Bećirovića i Foče

Mazalica je podsjetio da je dogovoreno još 26. septembra 1995. u Njujorku, prije samog Dejtona, kao garancija da nijedan konstitutivni narod neće biti preglasan u pitanjima koja smatra vitalnim.

"Ko relativizuje to pravo, ne relativizuje samo jedan član Ustava, već jedan od temeljnih kompromisa koji je omogućio mir u BiH. I ne samo to. To je bio uslov da se sjedne za sto i da se priča o mirovnom sporazumu i Ustavu", ukazao je Mazalica.

On je naglasio da je pravo veta "starije" i od Ustava i od Ustavnog suda BiH.

"Mi sada vidimo ignorisanje odluke Narodne skupštine Republike Srpske i to nije samo napad na ustavni poredak, to je napad na same temelje jedne države", rekao je Mazalica za Srnu, podsjetivši da je Narodna skupština Srpske podržala veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Na pitanje kako se boriti protiv toga ako druge institucije budu podržavale ovakvo bezakonje u Komisiji, posebno nakon što je član Komisije iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović u petak, putem službe finansija Komisije, obaviještena da je naloženo njeno retroaktivno odjavljivanje iz institucije, kao i odjavljivanje još jednog člana Komisije iz Federacije BiH Faruka Kapidžića, Mazalica je istakao da je posebno važno u ovom trenutku da je generalni sekretar Predsjedništva BiH jasno obavijestio Komisiju da odluka o imenovanju novih članova nije stupila na snagu i da ne proizvodi pravno dejstvo, te da ne može biti osnov za bilo kakvo postupanje Komisije.

"To nije politički stav, nego stav Generalnog sekretarijata Predsjedništva. Nažalost, bošnjačku politiku danas predstavljaju ljudi koji ne razumiju dalekosežnost ovakvih odluka. Samo poljuljano povjerenje je korak nazad u izgradnji i funkcionisanju institucija, a to nemamo već odavno. Ovo što vidimo kod Bećirovića i Mirzaha Foče je ostatak kolonijalnog i imperijalnog nasilja koje u njihovim glavama ne omogućava da razumiju demokratsku državu, institucije i politički konsenzus", rekao je Mazalica.

Oni misle, ukazao je on, da će im nešto proći "na silu", ali neka budu sigurni da će Republika Srpska imati odgovor na njihove postupke, prenosi Srna.