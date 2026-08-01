Banjaluka za razvoj poljoprivrede i sela izdvojila 1,7 miliona maraka

Pravo na podsticaje imaju fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Banjaluke i ispunjavaju sve uslove propisane pravilnikom.

Podsticajne mjere obuhvataju nabavku sjemena i mineralnog đubriva za registrovane i neregistrovane proizvođače, opremu, rekonstrukciju ili izgradnju objekata za animalnu i biljnu proizvodnju, te nabavku krupne i sitne mehanizacije.

„Ono što je jako bitno reći jeste da smo ove godine uveli nove podsticajne politike kojima ćemo pomoći poljoprivrednim proizvođačima, a to su: premije za sistem krava–tele i sistem ovca-koza. Takođe, postoji pomoć prilikom veterinarskih usluga. Jako je bitno reći da imamo pomoć mljekarima u iznosu do 0,10 KM po litri mlijeka”, rekao je direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka Bojan Pećanec.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske već godinama podstiče razvoj organske poljoprivrede. Uključivanje organske proizvodnje u podsticaje Centra za razvoj poljoprivrede i sela doprinijeće bržem razvoju organske poljoprivrede na području Banjaluke.

„Moj savjet proizvođačima, pogotovo onim manjim koji nemaju baš velike površine, jeste da se što više uključe u organsku proizvodnju jer to stvarno ima dosta benefita ne samo što se tiče podsticaja koji su veliki od strane ministarstva i Centra za razvoj poljoprivrede i sela, već zbog toga što bi na taj način naše stanovništvo jelo zdravu hranu i ne bi se trovalo pesticidima”, istakao je Bojan Kecman iz Resora za pružanje stručnih usluga u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Nevenko Granolić, na čiju inicijativu je organska proizvodnja obuhvaćena podsticajima, već godinama unazad ulaže u organsku proizvodnju, a svoje proizvode prodaje, osim u Srpskoj, i u evropskim zemljama.

„Važno je, jer bez tih podsticaja i na republičkom i na lokalnom nivou poljoprivredna proizvodnja ne samo organska, nego svaka ne bi imala smisla i ne bi mogla da opstane na tržištu. Organska pogotovo, jer imate dosta manje prinose u odnosu na druge proizvodnje. Što se tiče komercijalne proizvodnje, ona definitivno više nema smisla jer konkurencija iz Albanije i Turske ima preniske cijene i mi ne možemo voditi utakmicu sa tim cijenama”, izjavio je predstavnik Poljoprivredne zadruge „Agro neven” Nevenko Granolić.

Privredi Srpske je neophodno da se u domaću proizvodnju više ulaže, a za to je potreban skoro duplo veći budžet koji će se, nadaju se iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela, obezbijediti naredne godine.