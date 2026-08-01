Ostavio uznemirujuću poruku na Fejsbuku: Otac ubio djecu pa sebe?

Još nema službene potvrde oko toga šta se dogodilo u Začretju. No, prema nezvaničnim informacijama koje su se mogle čuti na licu mjesta, čini se da je otac ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe.

Prije toga je na Fejsbuku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se želi osvetiti supruzi.

RTL Danas piše da su im iz Ministarstva socijalne politike potvrdili da porodica nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad, te da Zavod u ovom slučaju nije preduzimao nikakve mjere porodično-pravne zaštite. Takođe, ni policija dosad nije imala nikakvih postupanja.

Otac ostavio uznemirujuću poruku

Otac koji je stradao noćas ostavio je na društvenim mrežama uznemirujuću poruku, piše Indeks.

Zasad nema potvrde o tome šta se dogodilo u kući i šta je uzrok smrti njega i dvoje djece — sina koji je imao 17 godina i djevojčice od 14 godina.

„Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog uviđaja očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je sve zajedno shrvala”, rekao je Marko Kos, načelnik opštine Sveti Križ Začretje, za HRT.

„Jadna žena, vikala je sva u šoku”

Lokalni portal Zagorje.com piše da su u požaru poginuli otac i dvoje djece. Komšije su ispričale da je jedno dijete završavalo srednju školu, a drugo je ove godine završilo osnovnu školu.

Komšije tvrde za Zagorje.com da su čuli tri pucnja, nakon čega je izbio požar. Napomenuli su da je supruga i majka radila, pa nije bila u kući, ali je stigla nakon što je čula da joj gori kuća.

„Jadna žena, vikala je sva u šoku. Strašna je ovo tragedija. Užasna”, poručili su, napomenuvši da je riječ o porodici koja se doselila negdje sa zlatarskog područja.

„Nisam čula jer sam bila na drugoj strani, ali sam osjetila da se kuća jako zatresla — čulo se nešto kao jaka grmljavina. Došao je suprug i rekao da idem pogledati šta se događa jer iz prozora komšijine kuće ide crni dim. Otišla sam na prozor, vidjela dim i odmah smo pozvali vatrogasku službu”, još pod utiskom događaja kazala je mještanka Svetog Križa Začretja, koje je u subotu ujutro potresla nezapamćena porodična tragedija.

Vijest o tragediji potresla je mještane zagorske opštine s nešto manje od 6.000 stanovnika.

Doselili prije nekoliko godina

Potresene komšije sa kojima su novinari razgovarali kazale su kako porodicu ne poznaju dobro jer su se u mjesto doselili prije nekoliko godina, nakon što su tamo kupili kuću, piše 24sata.

„Mislim da su je otplatili prije godinu dana. Znam da su je uređivali, napravili su izolaciju, stolariju. Muškarac je, koliko sam čula, radio u Njemačkoj. Znam da su imali dvoje djece, curicu i dečka”, kazala je šokirana komšinica i dodala da je dječak bio na pragu punoljetnosti, a curica je taman završila osnovnu školu.

Tokom uviđaja izuzimaju se svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Slijedi kriminalističko istraživanje kojim treba da se utvrdi kako uzrok smrti, tako i uzrok požara.