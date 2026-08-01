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Minić: Vlada Srpske uložila 41 milion KM u Sokolac

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 20:44

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у Сокоцу
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Povelja opštine Sokolac koju je danas primio podstrek da se nastavi rad na još većem razvoju ove lokalne zajednice u koju je Vlada Srpske u protekle četiri godine uložila oko 41 milion KM.

"Ilindan nas okuplja oko vrijednosti vjere, tradicije i zajedništva. Čast mi je što sam povodom krsne slave opštine Sokolac primio Povelju opštine, najveće priznanje koje ova lokalna zajednica dodjeljuje", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Minić je svim stanovnicima Sokoca čestitao Ilindan - Dan i krsnu slavu opštine, i poželio da ovaj praznik proslave u zdravlju, slozi i dostojanstveno.

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Tagovi :

Savo Minić

Sokolac

ulaganja

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

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