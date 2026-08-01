Minić: Vlada Srpske uložila 41 milion KM u Sokolac

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Povelja opštine Sokolac koju je danas primio podstrek da se nastavi rad na još većem razvoju ove lokalne zajednice u koju je Vlada Srpske u protekle četiri godine uložila oko 41 milion KM.

"Ilindan nas okuplja oko vrijednosti vjere, tradicije i zajedništva. Čast mi je što sam povodom krsne slave opštine Sokolac primio Povelju opštine, najveće priznanje koje ova lokalna zajednica dodjeljuje", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Ilindan nas okuplja oko vrijednosti vjere, tradicije i zajedništva.

Čast mi je što sam povodom krsne slave opštine Sokolac primio Povelju opštine, najveće priznanje koje ova lokalna zajednica dodjeljuje. Ovo priznanje je podstrek da nastavimo da radimo još više za razvoj Sokoca, u… pic.twitter.com/vpkVMv2H0l — Savo Minić (@minic_savo) August 1, 2026

Minić je svim stanovnicima Sokoca čestitao Ilindan - Dan i krsnu slavu opštine, i poželio da ovaj praznik proslave u zdravlju, slozi i dostojanstveno.