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Ako date djetetu ovo ime, suđeno mu je da bude veliki: Krije moćno značenje

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 21:09

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Foto: Pexel/ Ilya Andrianov

Ukoliko birate ime za dječaka, a ne volite pretjerano moderna i kratka imena, imamo jedno koje će vam se možda dopasti - Konstantin.

Ovo ime je posljednjih godina veoma popularno, ali nije "izmišljeno", kako neka nova imena umiju da zvuče.

Značenje imena Konstantin

U pitanju je ime latinskog porijekla, koje bukvalno znači "konstantan", ili "stalan, istrajan, postojan".

U prenesenom značenju je Konstantin nepokolebljiva i postojana osoba, ali se značenje imena objašnjava i kroz lik Konstantina Velikog, pa time ima i bitnu simboliku u širenju hrišćanstva.

Rimski car Konstantinom Velikim, sa kojim se povezuje ovo ime, poštovan je prije svega zbog dvije činjenice: jer je stao na kraj progonu hrišćana i jer je osnovao grad koji je dobio ime po njemu - Konstantinopolj tj. Carigrad i time je osigurao opstanak carstva na Istoku još dugo poslije pada Rima u 5. vijeku.

Ličnost dječaka sa imenom Konstantin

Postoje vjerovanja koja se tiču ličnosti mališana koji ponesu ovo ime. Smatra se da se dječaci koji dobiju ime Konstantin ne prilagođavaju baš lako na promjene u životu.

Veoma su vezani za svoje najbliže, nemaju previše prijatelja jer im sklapanje prijateljstava uglavnom ne ide lako i potrebno im je vrijeme da se zbliže sa nekim.

Smatra se da su dječaci koji nose ovo ime strpljivi, vole da uče, spremni su na naporan rad i mogu da postignu veliki uspjeh u životu. Vrlo često imaju izražene umjetničke sklonosti, prenosi deti.mail.ru.

Onima koji nose ime Konstantin pripisuju se i osobine poput veoma mirnog karaktera, osobe koja izbjegava konflikte, koja je iskrena i savjesna, i zbog svega toga veoma poštovanja među bliskim ljudima, kolegama, prenosi Glas Srpske.

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