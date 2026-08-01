Ako date djetetu ovo ime, suđeno mu je da bude veliki: Krije moćno značenje

Autor:ATV redakcija
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Ukoliko birate ime za dječaka, a ne volite pretjerano moderna i kratka imena, imamo jedno koje će vam se možda dopasti - Konstantin.
Ovo ime je posljednjih godina veoma popularno, ali nije "izmišljeno", kako neka nova imena umiju da zvuče.
U pitanju je ime latinskog porijekla, koje bukvalno znači "konstantan", ili "stalan, istrajan, postojan".
U prenesenom značenju je Konstantin nepokolebljiva i postojana osoba, ali se značenje imena objašnjava i kroz lik Konstantina Velikog, pa time ima i bitnu simboliku u širenju hrišćanstva.
Rimski car Konstantinom Velikim, sa kojim se povezuje ovo ime, poštovan je prije svega zbog dvije činjenice: jer je stao na kraj progonu hrišćana i jer je osnovao grad koji je dobio ime po njemu - Konstantinopolj tj. Carigrad i time je osigurao opstanak carstva na Istoku još dugo poslije pada Rima u 5. vijeku.
Postoje vjerovanja koja se tiču ličnosti mališana koji ponesu ovo ime. Smatra se da se dječaci koji dobiju ime Konstantin ne prilagođavaju baš lako na promjene u životu.
Veoma su vezani za svoje najbliže, nemaju previše prijatelja jer im sklapanje prijateljstava uglavnom ne ide lako i potrebno im je vrijeme da se zbliže sa nekim.
Smatra se da su dječaci koji nose ovo ime strpljivi, vole da uče, spremni su na naporan rad i mogu da postignu veliki uspjeh u životu. Vrlo često imaju izražene umjetničke sklonosti, prenosi deti.mail.ru.
Onima koji nose ime Konstantin pripisuju se i osobine poput veoma mirnog karaktera, osobe koja izbjegava konflikte, koja je iskrena i savjesna, i zbog svega toga veoma poštovanja među bliskim ljudima, kolegama, prenosi Glas Srpske.
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