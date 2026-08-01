Dodik: Ono čemu težimo je da vjera i crkva imaju značaj i žive u narodu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je večeras u prijedorskom naselju Marićka da se teži tome da vjera i Srpska pravoslavna crkva imaju značaj i žive u narodu.
Dodik, koji u Marićki prisustvuje Ilindanskom zborovanju, istakao je da se svake godine okupljaju na ovom mjestu uoči velikog pravoslavnog praznika Ilindana.
"Narod obilježava crkvenu slavu tradicionalno velikim okupljanjem, zborovanjem. To je dio i odraz onoga čemu težimo da vjera i naša crkva imaju značaj, da žive u narodu, da sa narodom žive njegove probleme, zato smo ovdje", rekao je novinarima Dodik.
Dodik je sa ministrom pravde Republike Srpske Goran Selakom, senatorom Republike Srpske Aleksandrom Vulinom i gradonačelnikom Prijedora Slobodanom Javorom prisustvovao u Marićki večernjem bogosluženju u crkvi brvnari posvećenoj Svetom proroku Iliji.
Narodni zbor u Marićki, koji okupi više hiljada ljudi iz Prijedora, Krajine i cijele Republike Srpske, organizuje se radi očuvanja vjere, tradicije i narodnog jedinstva.
Prva drvena crkva posvećena svetom proroku Iliji u Marićkoj podignuta je još 1670. godine, ali su je Turci spalili i onda je 1870. godine narod ovog mjesta sagradio hram koji se i danas čuva, prenosi Srna.
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