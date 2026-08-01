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Dodik i Cvijanovićeva na obilježavanju Ilindana u Kožuhama

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 18:57

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Предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у добојском насељи Кожухе, гдје присуствују обиљежавању крсне славе овог села и храма посвећеног Светом пророку Илији.
Foto: Srna

Predsjednik Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović stigli su u dobojsko naselje Kožuhe, gdje će prisustvovati obilježavanju krsne slave ovog sela i hrama posvećenog Svetom proroku Iliji.

Slavska svečanost se održava u porti Hrama Svetog proroka Ilije, gdje će biti održano i narodno veselje.

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Svečanosti prisustvuju potpredsjednik Narodne skupštine Nina Bukejlović, potpredsjednik Vlade Anđelka Kuzmić, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić, poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i Obren Petrović, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i rukovodstvo ovog grada.

U okviru proslave Ilindana u hramu Svetog proroka Ilije biće služeno praznično večernje, nakon čega će biti darivan Časni krst, crkveni barjaci i ikone, a potom će litija proći oko hrama.

Slijedi osveštanje slavskog kolača i žita. Kumovi slave ove godine su Sanja Vulić, Obren Petrović i Radislav Nikolić.

U porti hrama postavljena je izložba likovnih radova Slavka Todorovića koja je prodajnog karaktera, a prikupljena sredstva biće usmjerena za liječenje oboljelih od karcinoma dojke.

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Ilindanski dani u trebavskom selu Kožuhe prerasli su u tradiciju, a u okviru njih, osim vjerskog obreda, održavaju se sportske i kulturne manifestacije.

Hram u Kožuhama izgrađen je prije skoro pet decenija.

(Srna)

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Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Doboj

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