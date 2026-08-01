Nesreća tokom šumskih radova: Prevrnuo se traktor, jedna osoba stradala

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Jedno lice smrtno je stradalo danas u mjestu Ribari kod Gacka nakon prevrtanja traktora tokom izvođenja šumskih radova, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.
“Policijskoj stanici Gacko je danas oko 16.20 časova iz Doma zdravlja Gacko prijavljeno da je prilikom šumskih radova došlo do prevrtanja traktora, usljed čega je jedno lice smrtno stradalo”, rekli su za ATV iz PU Trebinje.
Po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, policijski službenici Policijske stanice Gacko izvršili su uviđaj na licu mjesta, preduzimaju se sve mjere i radnje radi utvrđivanja okolnosti ove nesreće.
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