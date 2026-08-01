MUP Srpske: Otkriveno 1.617 slučajeva zloupotreba droge

Autor:ATV redakcija
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Za šest mjeseci ove godine u Republici Srpskoj otkriveno je 1.617 slučajeva zloupotreba droge što je za 12,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Riječ je od 253 krivična djela i 1.364 prekršaja, preciziraju iz MUP-a.
Policija je na mjestu izvršenja krivičnog djela zatekla i uhapsila 35 izvršilaca.
"U toku prvih šest mjeseci 2026. godine na teritoriji Republike Srpske otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju droge, na područjima Banjaluke, Gradiške i Bijeljine", navode iz MUP-a.
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U oblasti otkrivanja i sprečavanja zloupotrebe droge sprovedeno je 26 operativnih akcija, a samo u sklopu akcije "Brazil" otkriveno je i oduzeto oko 50 kilograma marihuane, zbog čega je uhapšeno pet osoba.
(SRNA)
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