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MUP Srpske: Otkriveno 1.617 slučajeva zloupotreba droge

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 13:36

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Za šest mjeseci ove godine u Republici Srpskoj otkriveno je 1.617 slučajeva zloupotreba droge što je za 12,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Riječ je od 253 krivična djela i 1.364 prekršaja, preciziraju iz MUP-a.

Policija je na mjestu izvršenja krivičnog djela zatekla i uhapsila 35 izvršilaca.

"U toku prvih šest mjeseci 2026. godine na teritoriji Republike Srpske otkrivene su tri laboratorije za proizvodnju droge, na područjima Banjaluke, Gradiške i Bijeljine", navode iz MUP-a.

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U oblasti otkrivanja i sprečavanja zloupotrebe droge sprovedeno je 26 operativnih akcija, a samo u sklopu akcije "Brazil" otkriveno je i oduzeto oko 50 kilograma marihuane, zbog čega je uhapšeno pet osoba.

(SRNA)

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Droga

zaplijenjena droga

Policija

krivično djelo

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