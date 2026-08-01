Bol u donjem dijelu leđa može da bude znak raka: Ovaj simptom otkriva maligno oboljenje

U rijetkim slučajevima, tumor u debelom crijevu može da poraste do te mjere da izazove bol u donjem dijelu leđa. Osim kolorektalnog karcinoma, bol u ovom dijelu tijela može ukazivati i na rak jajnika, prostate, materice, želuca, kao i na hordom, rijetku vrstu raka kičme.

Bol može biti oštar, probadajući ili tup. Sličan obrazac bola javlja se i kod raka prostate, jajnika i materice. Najčešće počinje u predjelu repne kosti, a može da se širi niz noge.

Kod hordoma mogu da se jave i poteškoće sa kontrolom mokrenja i pražnjenja crijeva.

Bol u stomaku jedan je od čestih simptoma raka debelog crijeva. Njegov intenzitet i karakter zavise od mjesta na kojem se tumor nalazi, kao i od načina na koji raste unutar crijeva, piše Najžena.

Kada se zbog bola u donjem dijelu leđa javiti ljekaru

Prema pisanju časopisa Health, potrebno je obratiti se ljekaru ako bol u donjem dijelu leđa traje duže od četiri nedjelje, naročito ukoliko je praćen nekim od sljedećih simptoma: