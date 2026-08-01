Bol u donjem dijelu leđa može da bude znak raka: Ovaj simptom otkriva maligno oboljenje

Autor:ATV redakcija
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Među malignim oboljenjima koja mogu izazvati ovaj simptom, najčešći je kolorektalni karcinom, odnosno rak debelog crijeva.
U rijetkim slučajevima, tumor u debelom crijevu može da poraste do te mjere da izazove bol u donjem dijelu leđa. Osim kolorektalnog karcinoma, bol u ovom dijelu tijela može ukazivati i na rak jajnika, prostate, materice, želuca, kao i na hordom, rijetku vrstu raka kičme.
Bol može biti oštar, probadajući ili tup. Sličan obrazac bola javlja se i kod raka prostate, jajnika i materice. Najčešće počinje u predjelu repne kosti, a može da se širi niz noge.
Kod hordoma mogu da se jave i poteškoće sa kontrolom mokrenja i pražnjenja crijeva.
Bol u stomaku jedan je od čestih simptoma raka debelog crijeva. Njegov intenzitet i karakter zavise od mjesta na kojem se tumor nalazi, kao i od načina na koji raste unutar crijeva, piše Najžena.
Prema pisanju časopisa Health, potrebno je obratiti se ljekaru ako bol u donjem dijelu leđa traje duže od četiri nedjelje, naročito ukoliko je praćen nekim od sljedećih simptoma:
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