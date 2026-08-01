Migrantska kriza ponovo pred vratima Evrope, Srpska ostaje pri svom stavu

Evropa ponovo traži način da smanji pritisak ilegalnih migracija. Nakon prijedloga da se ubrza vraćanje migranata u zemlje kroz koje su prethodno prošli, u javnosti se otvorilo pitanje može li se dio tog tereta ponovo preliti na Zapadni Balkan. U BiH, međutim, poručuju da nema automatskog prihvatanja migranata. Svaki slučaj može biti realizovan isključivo kroz Sporazum o readmisiji i uz dokaz da je osoba u Evropsku uniju ušla upravo sa teritorije Bosne i Hercegovine.

„Mi možemo primati strane državljane u BiH samo onda kada se ispune uslovi iz Sporazuma o readmisiji. Dakle, on kaže da možemo prihvatiti strane državljane koji su ušli u EU na način da ako dokažemo da su ušli iz BiH postoji zakonska procedura, bilo da su u redovnom ili skraćenom postupku, i mi smo u obavezi da to uradimo. Granična policija je zadužena za kontrolu i nadzor i ključ je kod njih. Na silu može ući samo neko ko probije granične policajce i na silu uđe u BiH, a za sve ostalo treba da postoji zakonska procedura”, rekao je direktor Službe za poslove sa strancima Žarko Laketa.

Ipak, bezbjednosni stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u readmisiji. Kažu da Evropa, uprkos uloženim sredstvima u zaštitu spoljne granice i angažovanju Fronteksa, nije zaustavila ilegalne migracije. Zbog toga postoji bojazan da bi se balkanska ruta ponovo mogla naći među glavnim pravcima kretanja migranata. Ali jasno je, kaže Slobodan Župljanin, neće biti dozvoljeno zadržavanje migranata u RS.

„Ova situacija koja se događa sada i sa čim se suočava Evropa, koja se hvalila rješavanjem migranata i da su sa Fronteksom završili zaštitu evropskih granica, ukazuje da, ako Fronteks nije uspio da zaštiti evropske države, neće ni BiH. Nonsens je da je BiH od početka jedna od rijetkih država koja nije u stanju da obezbijedi kontrolisan ulazak migranata u BiH, a s druge strane čini sve da im zabrani izlazak iz BiH”, kazao je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

U Republici Srpskoj ostaju pri ranijem stavu. Humanitarna pomoć ljudima u nevolji nije sporna, ali vlasti poručuju da neće prihvatiti formiranje novih migrantskih kampova niti dugotrajniji boravak migranata na teritoriji Republike Srpske.

„Migrantska kriza ponovo pogađa Evropu, a posljedice se osjećaju i u BiH. Republika Srpska ostaje pri svom stavu: humanost i pomoć nikada nisu bile sporne, ali zadržavanja migranata i formiranja kampova na našoj teritoriji neće biti. Istovremeno, pozivam sve naše građane da se ne upuštaju u ilegalno prevoženje migranata preko granice, jer će svaki takav postupak biti sankcionisan”, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

„Sada se vidi koliko su bile u pravu Republika Srpska, Hrvatska, Mađarska i sve države koje su zatvorile svoje granice za migrante. Sada se vidi zašto vam je bilo važno da eliminišete Orbana. Premijerka Meloni s pravom zahtjeva suspenziju Španije iz Šengenskog sporazuma”, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

U ovim okolnostima postavlja se i pitanje smisla uvođenja novog sistema Evropske unije kojim se komplikuje prelazak granice. Očigledno je da su pravila pogrešno postavljena i da granica postaje nevidljiva tamo gdje bi trebalo da bude vidljiva.