Panika na aerodromu u Hrvatskoj, svi letovi otkazani

Avion španske avio-kompanije Iberia ostao je na pisti nakon što mu je po slijetanju pukla guma na prednjem stajnom trapu. Incident se dogodio na avionu tipa Erbas koji je iz Madrida sletio u 16.22 časa na letu IB0945.

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Lokalni mediji navode da je nakon slijetanja došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, zbog čega je letjelica ostala zaustavljena na poletno-sletnoj stazi, a aerodrom je privremeno obustavio sav vazdušni saobraćaj. Za sada nema informacija da je bilo ko od putnika ili članova posade povrijeđen, a nadležne službe rade na uklanjanju aviona sa piste i normalizaciji saobraćaja.

Splitski aerodrom je i prethodne večeri imao probleme u radu kada je vazdušni saobraćaj bio privremeno prekinut zbog pojave drona u blizini piste.

(Telegraf.rs)