Tijela muškarca i žene pronađena pored automobila: Užas u Sloveniji

Kod Kranja su jutros pronađena tijela muškarca i žene, prema prvim informacijama, smrt je posljedica upotrebe vatrenog oružja, a u incident nije bilo umiješano treće lice.

Nakon prijave jutros oko 9.30 časova, policija je u oblasti Jeprce pronašla parkirano vozilo i pored tijela muškarca i žene, prenosi RTV Slo.

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"Prvi nalazi ukazuju da su muškarac i žena preminuli od prostrelnih rana i da nijedna treća strana nije bila umiješana u incident, tako da nema opasnosti za okolno područje ili stanovnike", saopštila je policija.

Policija je saopštila da motiv zločina i porijeklo oružja i municije pronađenih na licu mjesta još nisu razjašnjeni.

(Srna)