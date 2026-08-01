Tijela muškarca i žene pronađena pored automobila: Užas u Sloveniji

Autor:ATV redakcija
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Kod Kranja su jutros pronađena tijela muškarca i žene, prema prvim informacijama, smrt je posljedica upotrebe vatrenog oružja, a u incident nije bilo umiješano treće lice.
Nakon prijave jutros oko 9.30 časova, policija je u oblasti Jeprce pronašla parkirano vozilo i pored tijela muškarca i žene, prenosi RTV Slo.
Srbija
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"Prvi nalazi ukazuju da su muškarac i žena preminuli od prostrelnih rana i da nijedna treća strana nije bila umiješana u incident, tako da nema opasnosti za okolno područje ili stanovnike", saopštila je policija.
Policija je saopštila da motiv zločina i porijeklo oružja i municije pronađenih na licu mjesta još nisu razjašnjeni.
(Srna)
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