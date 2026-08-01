Ostali ste u kvaru? Pazite kome vjerujete - vreba lažna pomoć

Njemački autoklub ADAC upozorio je svoje članove i ostale vozače koji putuju Evropom na sve češće prevare povezane sa lažnim službama pomoći na putu. Poseban oprez preporučuje se vozačima koji putuju kroz Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju i Poljsku.

Prema upozorenju ADAC-a, na pojedinim evropskim putevima pojavljuju se kombiji i druga vozila koja nose oznake i logotipe vrlo slične njihovim. Cilj je ostaviti utisak da se radi o službenoj ADAC-ovoj pomoći na putu i tako steći povjerenje vozača koji su se našli u problemima.

Nakon što priđu vozilu u kvaru, osobe koje se predstavljaju kao pomoć na putu mogu vozača uputiti ili odvesti u određeni servis. Problem nastaje kada nakon intervencije stigne račun sa izrazito visokim iznosom, zbog čega ADAC takve slučajeve opisuje kao ozbiljne prevare.

ADAC navodi da su slučajevi ovakvih prevara posebno zabilježeni u Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Poljskoj, zemljama kroz koje tokom ljetne sezone prolazi veliki broj posjetilaca i putnika iz Njemačke, Austrije i drugih evropskih država.

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Vozačima se zato savjetuje da ne prihvataju pomoć vozila koje se samo pojavi na mjestu kvara bez prethodno upućenog poziva, posebno ako osobe odmah predlažu određeni servis ili traže visoke iznose za intervenciju.

ADAC podsjeća da izvan Njemačke vlastitu službu pomoći na putu ima samo u Italiji i Francuskoj. U drugim državama pomoć članovima pružaju njihovi ugovorni partneri, pa vozilo koje na sebi ima ADAC-ove oznake ne mora automatski značiti da je riječ o njihovoj službenoj ekipi.

Vozačima koji dožive kvar ili drugi problem na hrvatskim putevima preporučuje se da pomoć zatraže preko Hrvatskog autokluba, čija je služba dostupna na broju 1987.

Prije nego što pristanu na popravak ili vuču vozila, vozačima se preporučuje da provjere ko pruža uslugu, zatraže informaciju o cijeni i ne potpisuju dokumente koje ne razumiju.

Poseban oprez potreban je tokom ljetnih mjeseci, kada su auto-putevi i turistički pravci prepuni stranih vozila, a kvar na nepoznatom području vozače može dovesti u situaciju u kojoj brzo prihvate pomoć bez dodatne provjere, prenosi GPMaljevac.