Šta nas čeka do kraja ljeta: Stižu li paklene vrućine ili nagle promjene vremena?

Najnovije sezonske prognostičke karte donose prve naznake kakvo bi vrijeme moglo obilježiti ostatak ljeta i početak jeseni u Evropi.

Iako dugoročne prognoze ne mogu precizno predvidjeti vremenske prilike za određeni dan ili lokaciju, one ukazuju na trendove koji bi mogli imati značajan uticaj na vremenske obrasce u narednim mjesecima.

Prema objavljenim analizama, avgust bi u velikom dijelu južne i jugoistočne Evrope mogao biti topliji od višegodišnjeg prosjeka. Očekuje se da će nad ovim područjem dominirati polje visokog vazdušnog pritiska, što donosi stabilnije vrijeme, više sunčanih perioda i manje padavina.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da ni takvi uslovi ne isključuju mogućnost kratkotrajnih, ali vrlo intenzivnih oluja koje se često razvijaju nakon dugih perioda visokih temperatura.

U drugoj polovini mjeseca prognozni modeli pokazuju mogućnost promjene atmosferske cirkulacije. To bi moglo dovesti do prodora svježijeg vazduha sa sjeverozapada Evrope, uz češće padavine i postepeni pad temperatura u pojedinim dijelovima kontinenta. Koliko će te promjene biti izražene na području Balkana, za sada je teško precizno procijeniti.

Posebnu pažnju meteorologa privlači razvoj klimatskog fenoma El Ninjo, koji utiče na raspored temperatura okeana i atmosferskih strujanja širom svijeta. Iako Evropa njegove posljedice obično osjeća kasnije nego drugi dijelovi planete, stručnjaci smatraju da bi tokom jeseni i zime mogao uticati na učestalost ekstremnih vremenskih pojava, uključujući obilnije padavine, olujne sisteme i izraženije temperaturne oscilacije.

Prognoze za jesen ukazuju na mogućnost iznadprosječno toplog vremena u većem dijelu Evrope, dok bi raspored padavina mogao biti vrlo neujednačen. Pojedina područja mogla bi se suočiti s dugotrajnim sušnim periodima, dok bi druga mogla imati obilne kiše i lokalne poplave.

Meteorolozi naglašavaju da sezonske prognoze predstavljaju procjenu mogućih vremenskih trendova, a ne preciznu prognozu za određeni dan. Zbog toga će se očekivanja u narednim sedmicama dodatno usklađivati s novim podacima i razvojem atmosferskih prilika.

Građanima se savjetuje da redovno prate zvanične meteorološke prognoze i upozorenja, posebno u periodima kada se očekuju visoke temperature, nevremena ili druge potencijalno opasne vremenske pojave, prenosi Radio Sarajevo.