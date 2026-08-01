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Skoro 200.000 ljudi se vratilo kući nakon požara u Francuskoj

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 15:37

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Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Vatrogasci su uspjeli da zaustave širenje šumskog požara na jugozapadu Francuske, što je omogućilo da se oko 198.000 ljudi vrati kućama nakon najveće mirnodopske evakuacije u ovoj zemlji.

Istovremeno su buknuli požari na drugim lokacijama u Francuskoj, zbog čega su hiljade ljudi morale da napuste svoje domove.

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Stanovništvo se masovno vraća kućama u regiji Žirond, a evakuacija se odvija u Varu, prenio je AP.

Požar u Žirondu opustošio je površinu od 420 kilometara kvadratnih borove šume zapadno od Bordoa, što je površina četiri puta veća od Pariza.

Kada su prošle sedmice požari u Francuskoj i Španiji bili na vrhuncu, oko 330.000 ljudi bilo je potisnuto iz svojih domova i odmarališta.

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(Srna)

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Francuska

požar

požar u Francuskoj

evakuacija

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