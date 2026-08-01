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Taksista namjerno pregazio čovjeka, zamalo pokosio i bebu u kolicima

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 21:42

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Foto: Efrem Efre/Pexels

Prava drama odigrala se u četvrtak u Rakovici nakon sukoba u saobraćaju koji je ubrzo prerastao u fizički obračun, a potom i u namerno gaženje i uništavanje imovine.

Snimak sa nadzornih kamera sada je otkrio dramatične detalje ovog događaja.

Kako se vidi na snimku, taksista Đ. J. (25) je nakon fizičkog obračuna sjeo u "škodu oktaviju" i pri velikoj brzini krenuo ka M. J. (44) koji je u tom trenutku stajao na kolovozu.

U tom trenutku odigrao se najjeziviji detalj drame - taksi vozilo je projurilo tik pored dječijih kolica u kojima se nalazila beba, za dlaku izbjegavši stravičnu tragediju.

Podsjetimo, taksista je vozilom udario M. J., a potom je izašao iz automobila držeći metalnu šipku u rukama i pred zapanjenim prolaznicima počeo besomučno da lupa "škodu fabiju" u vlasništvu povrijeđenog muškarca.

Povrijeđenom M. J. pomoć je najprije ukazala ekipa Hitne pomoći, nakon čega je zbrinut u Urgentnom centru, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

O slučaju je obavješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog jezivog incidenta, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Srbija

Svađa

fizički napad

Povrijeđen pješak

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