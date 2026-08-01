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Dobitak koji nisu očekivali: Za ova četiri znaka stižu velike pare

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 17:15

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Ovaj 1. avgust mijenja finansijsku situaciju za četiri horoskopska znaka, i to iz korijena jer će priliv novca biti ogroman, pa će im to pomoći da se riješe dugova sa kojima su se mjesecima mučili.

Astrolozi prognoziraju da će ove horoskopske znakove - Djevice, Vage, Ribe i Ovnove obradovati veliki dobitak i to onaj na koji nisu ni očekivali pa će sve izgledati kao pravo iznenađenje.

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Djevica

Djevice, sutra konačno naplaćujete ono što je vaše, a što su vam ostali dužni. Bilo da se radi o starom dugu koji vam vraćaju ili zaostaloj zaradi na koju mjesecima čekate, ta suma koja liježe na račun rješava velike vaše finansijske probleme.

Prvo što ćete uraditi je da se riješite minusa i rata. Za vas počinje pravi kraj dugova. Više nećete morati da pozajmljujete ili da razmišljate kako da sastavite kraj sa krajem, tvrde astrolozi.

Vage

Vage su poznate po štedljivosti, ali su se računi ipak nagomilali. Stiže šansa da se to riješi odjednom. Možda vas čeka radni bonus ili isplata od prodaje, ali novac će biti sasvim dovoljan za sve minuse. Čim te pare legnu, najvažnije je da isplatite dugove.

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Opet ćete imati svoj novac u džepu, a problemi će biti iza vas.

Ribe

Dobitak koji čeka ovaj znak ne podrazumijeva platu već novac koji dolazi kao nagrada za upornost. Možda je u pitanju neki zaostali honorar, dobitak ili pomoć koja stiže onda kada ste mislili da je nemoguće da se tako nešto dogodi.

Kada isplatite sve što vas vuče nazad, osjetićete olakšanje kakvo dugo niste iskusili. Iskoristite taj momenat da konačno odahnete i prestanete da se stresirate oko svakog dinara, piše Krstarica rs.

Ovan

Ovnovi su preživjeli težak finansijski period, ali sada se točak sreće okreće u njihovu korist. Stiže uplata koja će pokriti sve rupe u budžetu. To je onaj prijeko potreban vjetar u leđa koji će im omogućiti da regulišu sve neplaćene obaveze i dugove koji su im stvarali nesanicu.

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Biće to sjajna šansa da se dugovi ostave u prošlosti, a u takvoj situaciji moguće je bolje i staloženije planiranje budućnosti.

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