Mrkonjić Grad čuva sjećanje: Sutra Ilindan i Dan brigade, u utorak centralno obilježavanje "Oluje"

Poštovanje tradicije, čuvanje sjećanja i okupljanje oko važnih datuma – vrijednosti su koje, kako kažu u Mrkonjić Gradu, imaju posebno mjesto u životu ove lokalne zajednice.

Sutra obilježavaju Ilindan – krsnu slavu opštine i Dan 11. mrkonjićke lake pješadijske brigade, uz niz kulturnih i duhovnih sadržaja.

Samo dva dana kasnije, Mrkonjić Grad biće domaćin i centralnog obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja".

Načelnik Mrkonjić Grada, Dragan Vođević, kaže da je Ilindan jedan od najvažnijih datuma za opštinu.

"Krsna slava jedan je od najznačajnijih datuma u toku godinu. Niz manifestacija je već održan. Pozivamo sugrađane ali i drage goste da dođu sutra na Trg da prelomimo slavski kolač a onda da prisustvujemo svečanom dijelu programa", rekao je Vođević za RTRS.

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U okviru Ilindana obilježava se i Dan 11. mrkonjićke lake pješadijske brigade.

"To je čuvena brigada koja je u ratu mnogo toga prošla i s ponosom je nosili slavu srpskog borca. Oni su nezaobilazan faktor u životu naše zajednice", naveo je Vođević.

Nekoliko dana nakon Ilindana, Mrkonjić Grad biće mjesto obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji "Oluja".

"Mrkonjić Grad je pravo mjesto da se ovakav događaj obilježi. Mi smo grad staradlnik koji je krajem 1995. potpuno uništen. Nema porodice koja nije na neki način pretrpjela štetu. Najveća pojedinačna grobnica je u našem gradu. Sa punim pravom zato kažemo da treba kod nas da se to obilježi. Puno toga smo proteklih dana već uradili. Očekujemo dolazak oko 10.000 ljudi. I nadamo se da će sve proći u najboljem redu", rekao je Vođević.

Biće prisutne i najveće zvanice Srpske i Srbije, brojna udruženja, predstavnici ustanova i javnog života, naveo je Vođević koji je pozvao građane da dođu u Mrkonjić Grad.

(RTRS)