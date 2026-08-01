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Vatra se proširila na teritoriju Čitluka

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 10:58

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Пожар у Бухову, на територији општине Широки Бријег, проширио се на подручје општине Читлук.
Foto: Civilna zaštita ZHK / Vatrogasci

Požar u Buhovu, na teritoriji opštine Široki Brijeg, proširio se na područje opštine Čitluk.

Na nepristupačnom terenu gore šuma, trava i nisko rastinje, prenose federalni mediji.

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Požari koji od juče gore na Gornjem Crnču na području Širokog Brijega i na Prolosu, na području Ljubuškog, stavljeni su pod kontrolu, ali su vatrogasci i dalje na terenu.

U gašenju vatre na području Gornjeg Crnača, Prologa i Buhova juče, je pomagao er traktor.

(SRNA)

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Tagovi :

požar

Čitluk

Široki Brijeg

vatra

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