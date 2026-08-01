Vatra se proširila na teritoriju Čitluka

Požar u Buhovu, na teritoriji opštine Široki Brijeg, proširio se na područje opštine Čitluk.

Na nepristupačnom terenu gore šuma, trava i nisko rastinje, prenose federalni mediji.

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Požari koji od juče gore na Gornjem Crnču na području Širokog Brijega i na Prolosu, na području Ljubuškog, stavljeni su pod kontrolu, ali su vatrogasci i dalje na terenu.

U gašenju vatre na području Gornjeg Crnača, Prologa i Buhova juče, je pomagao er traktor.

(SRNA)