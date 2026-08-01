Šta je opasnije: Istekao rok trajanja ili ispupčen poklopac na konzervi

Ispupčen poklopac na konzervi paradajza opasniji je od datuma odštampanog na njoj. Većina nas gleda samo brojeve, a istekao rok trajanja na suhim namirnicama najčešće govori o ukusu, ne o bezbjednosti.

Na većini proizvoda iz ostave piše "najbolje upotrijebiti do", a to je oznaka kvaliteta. Zato je stanje ambalaže važnije od cifre.

Šta znači "najbolje upotrijebiti do" na pakovanju?

To je datum do kojeg proizvođač garantuje najbolji ukus, miris i teksturu, a ne datum poslije kojeg hrana postaje otrovna. Bezbjednost zavisi od skladištenja i cjelovitosti pakovanja. Izuzetak je mliječna formula za bebe.

Formula u prahu je jedini proizvod bez tolerancije

Mliječna formula za odojčad ne koristi se ni dan poslije datuma na kutiji. Kod nje datum nije prijedlog, jer proizvođač garantuje tačan sastav vitamina i minerala samo do tog roka. Beba od tri mjeseca nema odbranu koju ima odraslo tijelo. Ako je istekao rok trajanja, ako ste kutiju kupili prije šest mjeseci i otvorili je u januaru, ne testirajte je na svom d‌jetetu.

Konzerve: ispupčenje, rđa i šav koji propušta

Uzmite konzervu u ruke i prevucite prstom preko poklopca i bočnog šava. Ako je poklopac ispupčen, ako curi ili ako je rđa progrizla metal, konzerva ide u smeće bez razmišljanja. Ispupčenje znači da nešto unutra proizvodi gas. U pokvarenoj zaptivci može se razvijati bakterija Clostridium botulinum, a njen toksin izaziva botulizam, rijedak, ali opasan po život. Na rizik od naknadnog zagađenja komercijalnih konzervi u metalnoj ambalaži ukazuje i pregledna studija o botulizmu kod konzervisane hrane u metalnim posudama, objavljena u časopisu "Journal of Food Protection". Udubljena konzerva na šavu isto je sumnjiva, čak i ako ste je juče kupili.

Brašno je najpodmuklija stvar u ostavi

Brašno nije termički obrađeno, pa može nositi patogene bakterije od polja do vaše police. Veći problem od starosti je vlaga, posebno u kuhinjama gd‌je para sa šporeta nema kuda. Ako u kesi napipate tvrde grudve, osjetite kiselkast miris ili vidite sitne mušice, bacite cijelu kesu. Presipanje u staklenku sa dobrim zatvaračem rješava pola problema.

Užeglo ulje ne truje, ali kvari obrok

Suncokretovo ulje iznad šporeta užegne mnogo prije onog u mračnom dijelu ostave. Otvorite flašu i pomirišite: oštar miris koji vuče na staru boju ili plastelin znači da su masti oksidirale. Taj miris se prenosi na sve što ispečete, pa vam propadne i pola kilograma krompira. Ulje držite dalje od ringle i svjetlosti.

Pasulj i začini: mirno bacite, ali iz drugog razloga

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Suhi pasulj i mljevena paprika poslije roka nisu opasni, samo su dosadni. Trogodišnji tetovac možete kuvati sat i po duže, a zrno će ostati tvrdo u sredini. Kod začina je gore, jer mljevena aroma nestaje tiho: origano miriše na sijeno, biber na prašinu. Sarma sa takvim začinima nema ukus, a vi ćete misliti da ste omanuli u receptu.

Sedam znakova poslije kojih ne razmišljate:

buđ bilo koje boje, uključujući bijelu paperjastu

kapljice vlage sa unutrašnje strane pakovanja

tragovi štetočina, izmet ili paučina u kesi

neobične tvrde grudve u prahu

promjena boje u odnosu na novo pakovanje

kiselkast, buđav ili hemijski miris

oštećena, probušena ili ispupčena ambalaža

Prije upotrebe odgovorite na tri pitanja: da li je namirnica stajala na hladnom i suhom mjestu, da li je pakovanje netaknuto i da li izgleda i miriše normalno. Ako je odgovor na bilo koje "ne", bacite je. Kesa brašna kod nas košta manje od jedne pice, a liječenje trovanja hranom traje danima. Kod hroničnih bolesti, dijabetesa ili slabijeg imuniteta, o svakoj sumnjivoj namirnici pitajte ljekara prije nego što rizikujete.

Da li se konzerva može jesti ako je istekao rok, a nije oštećena?

Uglavnom da, ako je poklopac ravan, bez rđe i curenja, a sadržaj miriše i izgleda normalno poslije otvaranja.

Koliko traje brašno poslije otvaranja kese?

U dobro zatvorenoj staklenki na hladnom i suhom mjestu bijelo brašno može trajati oko šest mjeseci, integralno znatno kraće.

Kako prepoznati užeglo ulje?

Po mirisu na staru boju, plastelin ili orahe koji su se pokvarili, i po gorkastom ukusu koji ostaje u ustima, piše Krstarica.