Šta je opasnije: Istekao rok trajanja ili ispupčen poklopac na konzervi

Autor:ATV redakcija
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Ispupčen poklopac na konzervi paradajza opasniji je od datuma odštampanog na njoj. Većina nas gleda samo brojeve, a istekao rok trajanja na suhim namirnicama najčešće govori o ukusu, ne o bezbjednosti.
Na većini proizvoda iz ostave piše "najbolje upotrijebiti do", a to je oznaka kvaliteta. Zato je stanje ambalaže važnije od cifre.
To je datum do kojeg proizvođač garantuje najbolji ukus, miris i teksturu, a ne datum poslije kojeg hrana postaje otrovna. Bezbjednost zavisi od skladištenja i cjelovitosti pakovanja. Izuzetak je mliječna formula za bebe.
Mliječna formula za odojčad ne koristi se ni dan poslije datuma na kutiji. Kod nje datum nije prijedlog, jer proizvođač garantuje tačan sastav vitamina i minerala samo do tog roka. Beba od tri mjeseca nema odbranu koju ima odraslo tijelo. Ako je istekao rok trajanja, ako ste kutiju kupili prije šest mjeseci i otvorili je u januaru, ne testirajte je na svom djetetu.
Uzmite konzervu u ruke i prevucite prstom preko poklopca i bočnog šava. Ako je poklopac ispupčen, ako curi ili ako je rđa progrizla metal, konzerva ide u smeće bez razmišljanja. Ispupčenje znači da nešto unutra proizvodi gas. U pokvarenoj zaptivci može se razvijati bakterija Clostridium botulinum, a njen toksin izaziva botulizam, rijedak, ali opasan po život. Na rizik od naknadnog zagađenja komercijalnih konzervi u metalnoj ambalaži ukazuje i pregledna studija o botulizmu kod konzervisane hrane u metalnim posudama, objavljena u časopisu "Journal of Food Protection". Udubljena konzerva na šavu isto je sumnjiva, čak i ako ste je juče kupili.
Brašno nije termički obrađeno, pa može nositi patogene bakterije od polja do vaše police. Veći problem od starosti je vlaga, posebno u kuhinjama gdje para sa šporeta nema kuda. Ako u kesi napipate tvrde grudve, osjetite kiselkast miris ili vidite sitne mušice, bacite cijelu kesu. Presipanje u staklenku sa dobrim zatvaračem rješava pola problema.
Suncokretovo ulje iznad šporeta užegne mnogo prije onog u mračnom dijelu ostave. Otvorite flašu i pomirišite: oštar miris koji vuče na staru boju ili plastelin znači da su masti oksidirale. Taj miris se prenosi na sve što ispečete, pa vam propadne i pola kilograma krompira. Ulje držite dalje od ringle i svjetlosti.
Pasulj i začini: mirno bacite, ali iz drugog razloga
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Suhi pasulj i mljevena paprika poslije roka nisu opasni, samo su dosadni. Trogodišnji tetovac možete kuvati sat i po duže, a zrno će ostati tvrdo u sredini. Kod začina je gore, jer mljevena aroma nestaje tiho: origano miriše na sijeno, biber na prašinu. Sarma sa takvim začinima nema ukus, a vi ćete misliti da ste omanuli u receptu.
Prije upotrebe odgovorite na tri pitanja: da li je namirnica stajala na hladnom i suhom mjestu, da li je pakovanje netaknuto i da li izgleda i miriše normalno. Ako je odgovor na bilo koje "ne", bacite je. Kesa brašna kod nas košta manje od jedne pice, a liječenje trovanja hranom traje danima. Kod hroničnih bolesti, dijabetesa ili slabijeg imuniteta, o svakoj sumnjivoj namirnici pitajte ljekara prije nego što rizikujete.
Uglavnom da, ako je poklopac ravan, bez rđe i curenja, a sadržaj miriše i izgleda normalno poslije otvaranja.
Koliko traje brašno poslije otvaranja kese?
U dobro zatvorenoj staklenki na hladnom i suhom mjestu bijelo brašno može trajati oko šest mjeseci, integralno znatno kraće.
Po mirisu na staru boju, plastelin ili orahe koji su se pokvarili, i po gorkastom ukusu koji ostaje u ustima, piše Krstarica.
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