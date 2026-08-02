Tramp otkazao napad na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je otkazao napad na Iran na zahtjev Islamske Republike i ostalih zemalja sa Bliskog istoka, u skladu sa okvirima ranije postignutog dogovora o prekidu vatre.

"Ovo uključuje trenutno, potpuno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje. Na osnovu ovog zahtjeva, složio sam se, radi dobrobiti svijeta u budućnosti, kao i radi opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad, pod uslovom da budem u mogućnosti da brzo sklopim sporazum", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je napomenuo sa su SAD spremne da krenu u napad na Iran "snagom koja nije viđena od Drugog svjetskog rata" i dodao da Amerika ima podršku Izraela za takvu akciju.

"Svi na posao i obavite to", naveo je predsjednik SAD, prenosi Srna.