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Tramp otkazao napad na Iran

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 09:06

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Предсједник САД Доналд Трамп говори о модернизацији Међународног аеродрома „Далес“ у Овалном кабинету Бијеле куће, у сриједу, 29. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je otkazao napad na Iran na zahtjev Islamske Republike i ostalih zemalja sa Bliskog istoka, u skladu sa okvirima ranije postignutog dogovora o prekidu vatre.

"Ovo uključuje trenutno, potpuno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje. Na osnovu ovog zahtjeva, složio sam se, radi dobrobiti svijeta u budućnosti, kao i radi opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad, pod uslovom da budem u mogućnosti da brzo sklopim sporazum", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je napomenuo sa su SAD spremne da krenu u napad na Iran "snagom koja nije viđena od Drugog svjetskog rata" i dodao da Amerika ima podršku Izraela za takvu akciju.

"Svi na posao i obavite to", naveo je predsjednik SAD, prenosi Srna.

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Donald Tramp

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Izrael

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