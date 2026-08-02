MUP Srpske izdao važno naređenje: Ovo je strogo zabranjeno za sve vozače

Zabrana saobraćaja za motorna vozila preko 3,5 tone, kao i za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, biće danas na snazi na više putnih pravaca na području Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Ove mjere se sprovode povodom obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine.

Ograničenje je na snazi od 14 do 22 časa na dionici magistralnog puta od entitetske granice (Velečevo) do Jezera, te regionalnog puta od Čađavice do Srpskih Toplica, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Zabrana se odnosi na sva motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi, kao i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja ovog istorijskog događaja od republičkog značaja.

Naredbu o zabrani saobraćaja donio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.