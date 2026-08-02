Dodik: Srpska je uz Srbiju i uz svoj narod

Republika Srpska je uz Srbiju i uz svoj narod, gdje god on živi, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Mi smo jedan nacionalni i duhovni prostor i to nam niko ne može oduzeti. Želimo što više međusobne povezanosti i ista prava koja imaju svi drugi", ništa više, ali ni ništa manje - poručio je Dodik u pregledu nedjelje na svom nalogu Iks.

Dodik je naveo da je i tokom sedmice prisustvovao obilježavanju 150 godina od bitke u Vučjem dolu, kod Nikšića.