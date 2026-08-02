Logo

Dodik: Srpska je uz Srbiju i uz svoj narod

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 08:14

Komentari:

1
Додик: Српска је уз Србију и уз свој народ
Foto: ATV

Republika Srpska je uz Srbiju i uz svoj narod, gdje god on živi, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Mi smo jedan nacionalni i duhovni prostor i to nam niko ne može oduzeti. Želimo što više međusobne povezanosti i ista prava koja imaju svi drugi", ništa više, ali ni ništa manje - poručio je Dodik u pregledu nedjelje na svom nalogu Iks.

Dodik je naveo da je i tokom sedmice prisustvovao obilježavanju 150 godina od bitke u Vučjem dolu, kod Nikšića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Srbija

Srbi

Komentari (1)

Pročitajte više

Обарање Гинисовог рекорда у броју особа које су одједном успјеле ући у аутомобил Голф 2.

Društvo

U Krajini oborili Ginisov rekord: 20 ljudi stalo u Golfa

6 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Više mrtvih u teškom udesu na ulazu u Kotor Varoš

6 h

0
Икона Светог Илије Громовника.

Društvo

Ako danas uradite ovu jednu stvar, navući ćete gnjev Ilije Gromovnika

6 h

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ono čemu težimo je da vjera i crkva imaju značaj i žive u narodu

16 h

1

Više iz rubrike

предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ono čemu težimo je da vjera i crkva imaju značaj i žive u narodu

16 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у Сокоцу

Republika Srpska

Minić: Vlada Srpske uložila 41 milion KM u Sokolac

17 h

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Srpsko stradanje u "Oluji" ne smije biti zaboravljeno

18 h

1
Група миграната

Republika Srpska

Migrantska kriza ponovo pred vratima Evrope, Srpska ostaje pri svom stavu

19 h

0

  • Najnovije

14

29

Jedan brat poginuo, drugi teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

14

25

Vučić: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

14

18

HET svečano obilježio krsnu slavu - Ilindan

14

12

Vučić stigao u manastir Rmanj, dočekao ga Dodik

14

02

Požar zbog kojeg je evakuisano preko 200.000 ljudi stavljen pod kontrolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima