Dodik: Srpska je uz Srbiju i uz svoj narod

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska je uz Srbiju i uz svoj narod, gdje god on živi, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Mi smo jedan nacionalni i duhovni prostor i to nam niko ne može oduzeti. Želimo što više međusobne povezanosti i ista prava koja imaju svi drugi", ništa više, ali ni ništa manje - poručio je Dodik u pregledu nedjelje na svom nalogu Iks.
Dodik je naveo da je i tokom sedmice prisustvovao obilježavanju 150 godina od bitke u Vučjem dolu, kod Nikšića.
Republika Srpska je uz Srbiju i uz svoj narod, gdje god on živi. Mi smo jedan nacionalni i duhovni prostor i to nam niko ne može oduzeti. Želimo što više međusobne povezanosti i ista prava koja imaju svi drugi - ništa više, ali ni ništa manje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 2, 2026
Tokom sedmice prisustvovao sam… pic.twitter.com/ZgIsizjppN
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