U Krajini oborili Ginisov rekord: 20 ljudi stalo u Golfa

Kako javljaju krajiški mediji, Sanski Most je juče svjedočio neobičnom poduhvatu - obaranju Ginisovog rekorda u broju osoba koje su odjednom uspjele ući u automobil Golf 2.

Cilj je bio da se 20 osoba smjesti u ovo legendarno auto u čemu se na kraju i uspjelo.

Ostalo je još da organizacija za Ginisov rekord i zvanično potvrdi ovaj rezultat i proglasi obaranje rekorda uspjelim, javlja “RTV Sana”.

Ovaj nesvakidašnji događaj organizovan je od strane Oldtimer kluba 1912 Sanski Most u sklopu Sana Retro Festivala.