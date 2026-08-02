U Krajini oborili Ginisov rekord: 20 ljudi stalo u Golfa

Autor:ATV redakcija
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Kako javljaju krajiški mediji, Sanski Most je juče svjedočio neobičnom poduhvatu - obaranju Ginisovog rekorda u broju osoba koje su odjednom uspjele ući u automobil Golf 2.
Cilj je bio da se 20 osoba smjesti u ovo legendarno auto u čemu se na kraju i uspjelo.
Ostalo je još da organizacija za Ginisov rekord i zvanično potvrdi ovaj rezultat i proglasi obaranje rekorda uspjelim, javlja “RTV Sana”.
Ovaj nesvakidašnji događaj organizovan je od strane Oldtimer kluba 1912 Sanski Most u sklopu Sana Retro Festivala.
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