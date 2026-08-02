Nuždić: U zločinačkoj akciji "Oluja" izvršeno etničko čišćenje Srba

Vršilac dužnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić rekao je da je u zločinačkoj akciji "Oluja" 1995. godine nepovratno izmijenjena etnička struktura na prostoru Republike Srpske Krajine.

Kako dodaje, Srbima je godinama nakon toga onemogućavan povratak i brisani su tragovi njihovog viševijekovnog postojanja.

"Izvršeno je etničko čišćenje Srba iz Republike Srpske Krajine", rekao je Nuždić Srni povodom predstojećeg obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine u Mrkonjić Gradu.

Nuždić je podsjetio da su Srbi iz Republike Srpske Krajine i Bosanske Krajine jedan narod, povezan zajedničkom istorijom i sudbinom.

"Zločinačkom akcijom `Oluja`, a nakon toga padom 13 zapadno-krajiških opština, jedan narod iz dvije Krajine ponovo je doživio istu tragediju – progon, gubitak domova, imovine i zavičaja", podsjetio je Nuždić.

On je istakao da to nije bio samo gubitak teritorije, već pokušaj brisanja čitavog naroda sa prostora koji je vijekovima naseljavao.

"Posebno poražava činjenica da za zločine počinjene nad srpskim narodom ni danas nije zadovoljena pravda. Haški tribunal, koji je trebalo da bude simbol pravde, oslobađanjem hrvatskih generala poslao je poruku da za ubistva i progon Srba niko ne mora odgovarati", naglasio je Nuždić.

On je podsjetio da je devedesetih godina 20. vijeka srpski narod ponovo bio primoran da se brani od ideologija koje su iza sebe ostavile Jasenovac, Jadovno, Kozaru i mnoga druga mjesta srpskog stradanja.

Prema njegovim riječima, 1995. godina predstavljala završnu fazu tog procesa, započetog još u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, sa ciljem da Srbi nestanu sa prostora na kojem su vijekovima živjeli.

On je rekao da je uz podršku NATO-a i prećutnu saglasnost Zapada, Hrvatska vojska u maju 1995. godine izvela akciju "Bljesak", a u avgustu i akciju "Oluja", kojom je okončano postojanje Republike Srpske Krajine.

"Nedugo zatim, uz podršku NATO-a i sadejstvo jedinica takozvane Armije BiH, izvršena i agresija na Republiku Srpsku kroz operacije `Južni potez` i `Maestral`", rekao je Nuždić.

On je dodao da je obaveza institucija Republike Srpske da istinu sačuvaju od zaborava, zaključujući da iako Republika Srpska Krajina više ne postoji, ne smije se dozvoliti da izblijedi sjećanje na njene žrtve i stradalnike.

Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, biće obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije.

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina, što predstavlja poseban "crni rekord" građanskog rata devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, ukazuju u "Veritasu".

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.