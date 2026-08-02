Dodik: Kada se srpski narod sabere, nema toga što ne može da izgradi

Kada se srpski narod sabere, može izgraditi sve – od hramova do auto-puteva, bolnica i škola, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Zajedno nastavljamo da gradimo auto-puteve, bolnice, škole, hidroelektrane i sve ono što nam je u ovom trenutku neophodno, dodao je Dodik.

On je istakao da osveštanje hrama na veliki praznik Svetog Ilije predstavlja važan čin za vjerujući narod ovog kraja, koji je zajedno sa institucijama opštine i Vlade doprinio njegovoj izgradnji.

Dodik je najavio i zajedničke aktivnosti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koje obuhvataju posjetu manastiru Rmanj, Drvaru i Sanskom Mostu, te učešće u Mrkonjić Gradu povodom obilježavanja godišnjice stradanja srpskog naroda.

"Nastavljamo dnevne aktivnosti koje će se odvijati u manastiru Rmanj, kasnije je predviđena posjeta opštini Drvar, a potom ćemo biti na Sitnici. Završićemo večeras u Mrkonjić Gradu", rekao je Dodik novinarima.

On je naveo da predsjednik Vučić dolazi povodom Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine, koji će biti obilježen u Mrkonjić Gradu u utorak, 4. avgusta.

"Pozivam sve naše ljude da dođu u Mrkonjić Grad i da na taj način okupljeni ne samo doprinesemo da se to ne zaboravi, nego i da pokažemo naš odnos prema stradalima", rekao je Dodik.

Podsjetio da je u zločinačkoj akciji "Oluja" 1995. godine, koja je trajala samo nekoliko dana, stradalo više od 1.900 ljudi.

"Ogroman egzodus i njegove posljedice nikada neće biti izračunate, ali svako moramo biti svjesni da je u toj akciji ubijeno više od 500 žena i oko 40 djece, što govori o tome da se stvari u istoriji i kroz taj događaj ponavljaju", rekao je Dodik.

Ukazao je da je Branko Ćopić je opjevao tragediju na Petrovačkoj cesti iz Drugog svjetskog rata, koja se ponovila i u pogromu "Oluja", kada su hrvatski avioni bombardovali izbjegličku kolonu.

"Sve su to događaji koje ne smijemo da zaboravimo. Ne samo da treba da ih pamtimo i imamo pijetet prema stradalim, već je potrebno da tamo jača naša vjera. Moramo da budemo okupljeni oko naše crkve, vjere, jer kada imamo vjeru imamo i volju, a kada imamo volju imamo i karakter. Sve nam je to potrebno da gradimo Republiku Srpsku", rekao je Dodik.