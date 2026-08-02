Saobraćajni kolaps u Hrvatskoj: Putnici zaglavljeni u kolonama i po 28 sati

Velike gužve zahvatile su jug Hrvatske, a kolone vozila prema granici sa Crnom Gorom protežu se kilometrima.

Na području Konavala, posebno prema graničnim prelazima Debeli Brijeg i Karasovići, vozači satima čekaju u nepomičnim kolonama, dok pojedini putnici tvrde da se na izlaz iz Hrvatske čeka i do 28 časova.

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Čitaoci su poslali snimke i fotografije ogromnih kolona iz Župe dubrovačke i Čilipa, na kojima se vidi veliki broj vozila koja gotovo stoje u mjestu, piše Indeks. Prema procjenama sa terena, kolona kod Čilipa duga je više od 20 kilometara.

Mnogi putnici zbog velikih vrućina izlaze iz automobila i traže hladovinu, a u pomoć su priskočili i lokalni stanovnici.

Kako prenose hrvatski mediji, mještani ljudima koji čekaju u kolonama donose vodu, a pojedine putnike puštaju u svoje domove kako bi mogli koristiti toalete i skloniti se od visokih temperatura.

Na granici prema Crnoj Gori čeka se satima

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), na graničnom prelazu Karasovići prema Crnoj Gori zabilježene su višesatne gužve, a prema izvještajima sa terena čekanja su duža od deset časova.

Snimci iz Čilipa pokazuju da je jedna saobraćajna traka gotovo potpuno blokirana, dok se kolona proteže od granice prema dubrovačkom aerodromu.

Velike gužve zabilježene su i na prelazu Vitaljina, gdje je situacija nešto povoljnija, ali se i dalje bilježi pojačan saobraćaj.

Načelnik Konavala Božo Lasić ocijenio je stanje nedopustivim i upozorio da zbog kilometarskih kolona stanovnici pojedinih mjesta satima ne mogu normalno do svojih kuća.

Zbog velikih vrućina organizovana je i cisterna sa pitkom vodom za putnike koji čekaju na granici.

Gužve širom hrvatskih puteva

Pojačan saobraćaj zabilježen je od ranog jutra na većini važnijih hrvatskih saobraćajnica, posebno prema moru, turističkim mjestima, trajektnim lukama i graničnim prelazima.

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Na auto-putu A1 pred naplatnom stanicom Lučko u smjeru mora kolona iz pravca Buzina bila je duga oko dva kilometra, dok se između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 povremeno vozi usporeno u kolonama.

Gužve su zabilježene i na auto-putu A2 Zagreb – Macelj, gdje je pred naplatnom stanicom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona bila duga oko 1,5 kilometara.

Na auto-putu A3 Bregana – Lipovac prema graničnom prelazu Bajakovo kolona putničkih i teretnih vozila duga je oko četiri kilometra.

Vozačima dodatne probleme stvaraju radovi na pojedinim dionicama, kao i ljetne zabrane saobraćaja za teretna vozila teža od 7,5 tona na određenim državnim putevima u Istri i priobalju.

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Prometni haos na hrvatskim putevima počeo je još u subotu, a nastavljen je i tokom nedjeljnog jutra, kada je veliki broj turista krenuo prema moru ili povratku kući.