Poznato kolika kazna prijeti ubici Ruskinje u Beogradu: Tijelo stavio u kofer i bacio u kanal

Na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud je odredio pritvor do 30 dana turskom državljaninu K. E. (24), osumnjičenom da je 26. jula u stanu u Borči na svirep i podmukao način ubio rusku državljanku T. Lj. K.

On je potom njeno tijelo stavio u kofer i bacio ga u kanal.

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Više javno tužilaštvo u Beogradu je prethodno sudu predložilo da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticao na svjedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična djela, kao i jer je za krivično djelo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo.

Sumnja se da je K. E. namamio pokojnu T. Lj. K. u svoj stan, u koji su zajedno ušli oko 5.30 časova, a T. Lj. K. se nije nadala da će joj osumnjičeni nauditi.

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U narednih sat vremena po dolasku preminule u njegov stan, osumnjičeni ju je, kako se sumnja, ugušio komadom odjeće koju je prethodno obmotao oko njenog vrata, usljed čega je T. Lj. K. preminula na licu mjesta.

Nakon toga osumnjičeni je, kako se sumnja, tijelo pokojne stavio u putnički kofer koji je iznio iz stana oko 6.55 časova, a kofer u kojem se nalazilo tijelo bacio u vodeni kanal Vizelj.

(Tanjug)