Oglasila se policija o pucnjavi u Derventi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dervenćanin Ž.R. uhapšen je zbog sumnje da je hicem iz pištolja u potkoljenicu ranio sugrađanina S.M.
U PU Doboj navode da je Ž.R. osumnjičen da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.
"Navedeni se sumnjiči da je sinoć oko 22.30 časova, na parkingu u blizini ugostiteljskog objekta u Derventi, nakon verbalne rasprave i fizičkog sukoba upotrijebilo vatreno oružje usljed čega je S.M. iz Dervente zadobio tjelesne povrede. Povrijeđeni je prevezen u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći", saopštila je PU Doboj.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje.
Nezvanično saznajemo da je policija pronašla i oduzela pištolj za koji se sumnja da je korišten u pucnjavi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Hronika
1 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
14
29
14
25
14
18
14
12
14
02
Trenutno na programu