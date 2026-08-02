Oglasila se policija o pucnjavi u Derventi

Dervenćanin Ž.R. uhapšen je zbog sumnje da je hicem iz pištolja u potkoljenicu ranio sugrađanina S.M.

U PU Doboj navode da je Ž.R. osumnjičen da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

"Navedeni se sumnjiči da je sinoć oko 22.30 časova, na parkingu u blizini ugostiteljskog objekta u Derventi, nakon verbalne rasprave i fizičkog sukoba upotrijebilo vatreno oružje usljed čega je S.M. iz Dervente zadobio tjelesne povrede. Povrijeđeni je prevezen u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći", saopštila je PU Doboj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje.

Nezvanično saznajemo da je policija pronašla i oduzela pištolj za koji se sumnja da je korišten u pucnjavi.