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Jedna osoba poginula u teškoj nesreći na putu Neum - Stolac

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 12:43

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Саобраћајна несрећа на путу Неум - Столац.
Foto: Crna-Hronika

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnoj cesti Neum - Stolac, u mjestu Blace.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a HNK jedno lice je smrtno stradalo.

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- Nesreća je bila u 11:20 sati. Učestvovalo je jedno motorno vozilo i motocikl – potvrđeno je za „Avaz“.

Obustavljen je saobraćaj na ovom putu, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

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