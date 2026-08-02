Jedna osoba poginula u teškoj nesreći na putu Neum - Stolac

Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnoj cesti Neum - Stolac, u mjestu Blace.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a HNK jedno lice je smrtno stradalo.

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- Nesreća je bila u 11:20 sati. Učestvovalo je jedno motorno vozilo i motocikl – potvrđeno je za „Avaz“.

Obustavljen je saobraćaj na ovom putu, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce.