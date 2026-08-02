Nepristupačan teren otežava gašenje požara u Biogradu

Danas je stanje pod kontrolom, imali smo noć malo težu i jutro iznad sela Biograd, rekao je za ATV komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković.

Požar na području Trebinja i dalje je aktivan i proširio se na nepristupačan i šumovit teren, ali su vatrogasci uspjeli da lokalizuju dio koji je prijetio selu Biograd.

Situacija na terenu je i dalje veoma teška, a vatrena stihija je do sada zahvatila površinu od šest do sedam kilometara kvadratnih.

"Danas je stanje pod kontrolom, imali smo noć malo težu i jutro iznad sela Biograd. Taj dio smo uspjeli da lokalizujemo, požar se širi i dalje ide prema nepristupačnim terenima gdje je šumovito. Situacija je vrlo teška. Požar je zahvatio sigurno oko šest kilometara kvadratnih do sedam. Nema trenutno ugroženih kuća, preduzeli smo sve radnje u slučaju da priđe kućama da možemo djelovati", rekao je za ATV komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković.

Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i aktivno prate razvoj situacije kako bi spriječile eventualno širenje vatre prema naseljenim mjestima.