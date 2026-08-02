U manastiru Rmanj služena liturgija: Dodik i Vučić danas sa episkopom Sergijem

U Sabornom manastirskom hramu Svetog oca Nikolaja u manastiru Rmanj, episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije služio je Svetu arhijerejsku liturgiju.

Nakon liturgije, u manastirskoj porti osveštan je spomen-krst podignut u vječni spomen svim poginulim pravoslavnim Srbima Martin Broda i okoline, koji su postradali od vremena Austrijsko-turskog rata pa sve do Odbrambeno-otadžbinskog.

U 14 časova očekuje se dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika, koji će u manastiru Rmanj razgovarati sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.

Iz Eparhije su naveli da je Vučić učestvovao, kako lično tako i preko Vlade Srbije, u velikoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine.

Manastir Rmanj u Martin Brodu, podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne istorije više puta je rušen.

Nakon boravka u manastiru Rmanj, predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko".

Na sastanku sa načelnicom opštine Drvar, Dušicom Runić biće riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima.