Logo

U manastiru Rmanj služena liturgija: Dodik i Vučić danas sa episkopom Sergijem

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 11:55

Komentari:

0
У Саборном манастирском храму Светог оца Николаја у манастиру Рмањ, епископ бихаћко-петровачки и рмањски Сергије служио је Свету архијерејску литургију
Foto: Srna

U Sabornom manastirskom hramu Svetog oca Nikolaja u manastiru Rmanj, episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije služio je Svetu arhijerejsku liturgiju.

Nakon liturgije, u manastirskoj porti osveštan je spomen-krst podignut u vječni spomen svim poginulim pravoslavnim Srbima Martin Broda i okoline, koji su postradali od vremena Austrijsko-turskog rata pa sve do Odbrambeno-otadžbinskog.

U 14 časova očekuje se dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika, koji će u manastiru Rmanj razgovarati sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem.

Iz Eparhije su naveli da je Vučić učestvovao, kako lično tako i preko Vlade Srbije, u velikoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine.

Manastir Rmanj u Martin Brodu, podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne istorije više puta je rušen.

Nakon boravka u manastiru Rmanj, predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko".

Na sastanku sa načelnicom opštine Drvar, Dušicom Runić biće riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Manastir Rmanj

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Episkop Sergije

liturgija

Komentari (0)

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Kada se srpski narod sabere, nema toga što ne može da izgradi

2 h

3
Жељка Цвијановић у Кожухама код Добоја

Republika Srpska

Cvijanović: Narodno okupljanje u Kožuhama potvrdilo snagu zajedništva

2 h

0
овце стадо животиње

Zdravlje

Bruceloza potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje

2 h

0
Гашење пожара у Биограду

Gradovi i opštine

Nepristupačan teren otežava gašenje požara u Biogradu

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Kada se srpski narod sabere, nema toga što ne može da izgradi

2 h

3
Жељка Цвијановић у Кожухама код Добоја

Republika Srpska

Cvijanović: Narodno okupljanje u Kožuhama potvrdilo snagu zajedništva

2 h

0
Код централног споменика Србима и Јеврејима убијеним на Илиндан 1941. године у Шушњару код Санског Моста данас су положени вијенци и цвијеће у оквиру обиљежавања 85 година од усташког злочина над 5.500 Срба и 50 Јевреја.

Republika Srpska

Položeni vijenci i cvijeće na spomenik Srbima i Jevrejima ubijenim u NDH

3 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Горњој Слатини код Лакташа на освештању Храма Светог пророка Илије.

Republika Srpska

Dodik i Bojić na osveštanju Hrama Svetog proroka Ilije

3 h

0

  • Najnovije

14

29

Jedan brat poginuo, drugi teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

14

25

Vučić: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

14

18

HET svečano obilježio krsnu slavu - Ilindan

14

12

Vučić stigao u manastir Rmanj, dočekao ga Dodik

14

02

Požar zbog kojeg je evakuisano preko 200.000 ljudi stavljen pod kontrolu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima