Položeni vijenci i cvijeće na spomenik Srbima i Jevrejima ubijenim u NDH

Kod centralnog spomenika Srbima i Jevrejima ubijenim na Ilindan 1941. godine u Šušnjaru kod Sanskog Mosta danas su položeni vijenci i cvijeće u okviru obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba i 50 Jevreja.

U ime institucija Srpske vijence su položili ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gačić.

Cvijeće su položili narodni poslanici, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama, predstavnici SUBNOR-a, Boračke organizacije Republike Srpske, Republičkog centra za istraživanje rata.

Na spomen obilježje cvijeće su položili i predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, predstavnici gradova i opština, Udruženja logoraša iz Drugog svjetskog rata, te nevladinih organizacija od javnog interesa.

Prethodno je u Memorijalnom kompleksu Šušnjar kod Sanskog Mosta služen parastos nevinim žrtvama ustaškog zločina.

U Šušnjaru su ustaše svirepo ubile 5.500 Srba i 50 Jevreja, a najveći pokolj izvršen je na pravoslavni praznik Ilindan 1941. godine.

Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova.