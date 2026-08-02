Ilić: Dan sjećanja na stradale Srbe u "Oluji" važan događaj za našu istoriju

Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji "Oluja" 1995. godine važan je događaj za istoriju srpskog naroda, istakao je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić.

"Veoma je važno sjećati se 4. avgusta i zločina počinjenog nad srpskim narodom.

Imamo praksu da Dan sjećanja obilježavamo jedne godine u Srbiji, a jedne u Republici Srpskoj. To govori o tome koliku važnost svemu ovom daju institucije", rekao je Ilić.

On je naglasio da mlade generacije moraju da shvate da postoje crvene linije iznad kojih srpski narod ne može i ne smije da ide.

"Svjesni smo da u onim momentima kada ovakve stvari zaboravite, kada pokušate da ih stavite po strani kao što smo u nekom prethodnom sistemu imali takvu stvar vezano za Jasenovac. Gdje se o tome nije pričalo i nije govorilo zarad nekog mira, imate situaciju da onda dolaze neke nove generacije koje nisu tako svjesne šta se tu desilo i koliko je to bilo važno za sam srpski narod", rekao je Ilić.

On je naveo da je srpska istorija ponosna i da o tome moraju da uče mlade generacije.

"Mi ove stvari nećemo koristiti u političke svrhe, samo je važno da ovakve stvari ne zaboravljamo, da se ovakvih stvari sjećamo i što je jednom davno rečeno, da možda možemo oprostiti, ali zaboraviti nećemo moći nikada", rekao je Ilić za RTRS.

Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i progane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH, biće održano 4. avgusta u 20.00 časova u Mrkonjić Gradu.

Vlada Republike Srpske je proglasila 4. avgust Danom žalosti u Republici Srpskoj, prenosi Srna.