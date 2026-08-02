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Vatrogasci čitavu noć gasili požar u Biogradu

Autor:

Teodora Bjelogrlić
02.08.2026 09:32

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Ватрогасци гасе пожар у Биограду
Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Trebinje proveli su cijelu noć na terenu gaseći požar na području sela Biograd, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim časovima.

Kako je za ATV rekao komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković gašenje dodatno otežavaju izuzetno nepristupačan teren, ali i povremeni naleti vjetra koji otežavaju držanje požarne linije pod kontrolom.

“Molimo građane da ostanu mirni i da ne šire neprovjerene informacije. Prema trenutnoj situaciji, nema neposredne opasnosti po stambene objekte niti materijalna dobra”, rekao je Kašiković.

Iz Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice uputili su apel građanima da budu maksimalno odgovorni i oprezni, da ne pale vatru na otvorenom prostoru i da izbjegavaju sve aktivnosti koje mogu izazvati požar. Ističu da u uslovima visokih temperatura i vjetra i najmanji plamen može izazvati požar velikih razmjera i ugroziti ljudske živote, imovinu i prirodna bogatstva.

Pripadnici TVSJ Trebinje nastavljaju da prate situaciju na terenu i preduzimaju sve neophodne mjere kako bi požar bio stavljen pod potpunu kontrolu.

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Tagovi :

Požar Trebinje

TVSJ Trebinje

Selo Biograd

požar

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