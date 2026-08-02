Dodik i Vučić danas u manastiru Rmanj

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u manastiru Rmanj gdje će se sastati sa episkopom bihaćko-petrovačkim i rmanjskim Sergijem.
Iz Eparhije su naveli da je Vučić učestvovao, kako lično tako i preko Vlade Srbije, u velikoj obnovi manastira Rmanj, koji je osveštan 2024. godine.
Manastir Rmanj u Martin Brodu, podignut je 1443-e godine, a tokom svoje burne istorije više puta je rušen.
Nakon boravka u manastiru Rmanj, predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko".
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Na sastanku sa načelnicom opštine Drvar, Dušicom Runić biće riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima od značaja za razvoj Drvara.
Vučić će prisustvovati danas i proslavi krsne slave Hrama Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika.
Biće služena liturgija u Hramu, te položeni vijenci na spomen-obilježje i tradicionalno narodno saborovanje.
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