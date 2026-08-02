Napadač otvorio vatru kod poznatog restorana, ima mrtvih

Najmanje tri osobe su ubijene, a dvije su ranjene u pucnjavi u Ajdahu, saopštila je danas lokalna policija i potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu likvidiran tokom policijske intervencije.

Pucnjava se dogodila u subotu kod restorana "In-N-Out" u gradu Tvin Folsu, u Ajdahu, saopštili su nadležni, prenosi NBC njuz.

"Najmanje dvije osobe su povrijeđene u nasilnom incidentu, ali bi taj broj mogao da se poveća", rekao je portparol Tvin Folsa Još Palmer.

Šef lokalne policije Tvin Folsa Metju Hiks saopštio je da je osumnjičeni strelac ubijen tokom policijske intervencije, ali nije jasno da li je osumnjičeni jedna od tri potvrđene žrtve.

"Identitet osumnjičenog i mogući motiv pucnjave se još uvijek utvrđuju. Vjerujemo da je opasnost po našu zajednicu prošla", rekao je Hiks na konferenciji za novinare.

Nadležni su reagovali oko 14.30 časova po lokalnom vremenu na dojave o pucnjavi u okolini restorana "In-N-Out" na Bulevaru Blu Lejks Nort, potvrdila je lokalna policija, prenosi Tanjug.