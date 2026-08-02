Zašto je ime Ilija toliko posebno? Njegovo značenje krije snažnu poruku za svakog dječaka

Ime Ilija potiče od starohebrejskog imena Eliyahu, koje znači „Moj Bog je Jahve“ ili „Jahve je moj Bog“.

U mnogim jezicima postoje različite varijante ovog imena – Elijah (engleski), Elias (grčki, njemački i skandinavski jezici), Ilya (ruski), Ilia i Ilija u slovenskim jezicima.

Zašto je Sveti Ilija važan Srbima?

Sveti prorok Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prema Starom zavjetu, bio je prorok koji je branio vjeru u jednog Boga i smatra se jednim od najvećih proroka prije Hrista.

Prorok Ilija je jedna od rijetkih biblijskih ličnosti za koju se, prema Svetom pismu, vjeruje da nije umro prirodnom smrću, već da je na nebo uznet u vatrenim kočijama. Upravo zbog toga u narodnom predanju postoji vjerovanje da se na njegov praznik često čuju gromovi i vide munje, pa je ostao upamćen kao Gromovnik

U narodnoj tradiciji poznat je kao Ilija Gromovnik, jer se vjeruje da upravlja gromovima i munjama. Zbog toga su se uz njegov praznik vijekovima vezivali brojni običaji - od zabrane rada u polju do vjerovanja da na taj dan često dolazi do nevremena.

Kod Srba je Sveti Ilija i krsna slava velikog broja porodica, zbog čega je 2. avgust jedan od značajnijih ljetnih praznika.

Koliko je ime Ilija često?

Ime Ilija nije među deset najčešćih muških imena u Srbiji danas, ali spada među tradicionalna biblijska imena koja su prisutna generacijama. Republički zavod za statistiku navodi da su danas najčešća muška imena Dragan, Aleksandar, Milan, Nikola i Zoran, dok se Ilija češće sreće među starijim generacijama nego među novorođenčadima.

Istovremeno, međunarodne baze pokazuju da je Srbija zemlja sa najvećim brojem ljudi koji nose ime Ilija, dok je ono veoma rasprostranjeno i u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Da li Srbi slave imendan?

U Srpskoj pravoslavnoj crkvi imendan nije obavezna vjerska praksa, niti ima isti značaj kao krsna slava. Za razliku od Grčke, Bugarske ili Rusije, gdje se imendan često proslavlja gotovo kao rođendan, kod Srba je u prvom planu upravo krsna slava.

Ipak, pojedine porodice obilježavaju imendan, naročito u pojedinim krajevima Srbije i među vjernicima koji njeguju tu tradiciju. To je stvar porodičnog običaja, a ne crkvene obaveze, prenosi Telegraf.rs.