Bruceloza potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje

Na području Livanjskog kantona bruceloza je potvrđena kod troje ljudi i 72 životinje, podaci su nadležnih službi u Federaciji BiH.

Iz Kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo navode da su dvoje zaraženih sa područja Drvara, dok je treći slučaj evidentiran u Livnu.

Ove godine registrovana su 72 grla pozitivna na brucelozu, od kojih 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje blagovremeno su i neškodljivo uklonjene.

Ovogodišnji broj životinja sa brucelozom 10 puta je veći od prošle, kada je na području ovog kantona evidentirano sedam slučajeva.

Žarišta među životinjama registrovana su na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada, prenijeli su federalni mediji.

Bruceloza je aktivna i na području Srednjobosanskog kantona, gdje je ove godine potvrđena na 39 imanja.

Bruceloza je hronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi.

Ljudi se mogu zaraziti neposrednim kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima, ali i konzumiranjem nepasterizovanog mlijeka, te proizvoda napravljenih od sirovog mlijeka.

Poseban rizik mogu predstavljati mladi sir, kajmak i drugi domaći proizvodi ako mlijeko nije prošlo odgovarajuću termičku obradu, prenosi Srna.