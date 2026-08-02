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Za budućnost mladih: Veće stipendije za studente od naredne akademske godine

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 13:30

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Кампус Бањалука
Foto: ATV

Fond "Dr Milan Jelić" od akademske 2026/27. godine povećaće stipendije za sva tri ciklusa studija, a budžet Fonda povećan je sa 750.000 KM na 1.125.000 KM.

Iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske saopšteno je da Fond nastavlja da pruža snažnu podršku najboljim studentima i mladim istraživačima.

"Znanje i budućnost mladih ostaju prioritet Vlade Republike Srpske i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, jer ulaganje u obrazovanje predstavlja najsigurnije ulaganje u budućnost Republike Srpske", naveli su iz resornog ministarstva na "Instagramu".

Iz Ministarstva poručuju da Srpska ulaže u studente i da budućnost počinje sa obrazovanjem, prenosi Srna.

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Fond dr Milan Jelić

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