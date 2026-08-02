Za budućnost mladih: Veće stipendije za studente od naredne akademske godine

Autor:ATV redakcija
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Fond "Dr Milan Jelić" od akademske 2026/27. godine povećaće stipendije za sva tri ciklusa studija, a budžet Fonda povećan je sa 750.000 KM na 1.125.000 KM.
Iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske saopšteno je da Fond nastavlja da pruža snažnu podršku najboljim studentima i mladim istraživačima.
"Znanje i budućnost mladih ostaju prioritet Vlade Republike Srpske i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, jer ulaganje u obrazovanje predstavlja najsigurnije ulaganje u budućnost Republike Srpske", naveli su iz resornog ministarstva na "Instagramu".
Iz Ministarstva poručuju da Srpska ulaže u studente i da budućnost počinje sa obrazovanjem, prenosi Srna.
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