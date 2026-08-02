Vučić stigao u manastir Rmanj, dočekao ga Dodik

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u manastir Rmanj, gdje su ga dočekali zvaničnici Republike Srpske i Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.
Vučića su na platou ispred manastira dočekali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, a na ulazu u svetinju episkop Sergije.
Iz Eparhije su naveli da je predsjednik Vučić učestvovao, kako lično tako i preko Vlade Srbije, u velikoj obnovi ove svetinje koja je osveštana 2024. godine.
Inače, manastir Rmanj u Martin Brodu podignut je 1443. godine, a tokom svoje burne istorije rušen je više puta.
Nakon boravka u manastiru Rmanj, predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće opštinu Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko".
Tokom sastanka biće riječi o projektima koji su u Drvaru realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, kao i o planovima za naredni period.
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