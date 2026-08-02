Dvoje povrijeđenih prilikom pada sa kvada

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe povrijeđene su danas prilikom vožnje kvadom na području Zelengore, potvrđeno je za ATV iz Doma zdravlja Gacko.
“Jedna osoba zadobila je povrede lica i prelom nosa, dok je druga lakše povrijeđena. Oba pacijenta su van životne opasnosti.” rekao je za ATV direktor Univerzitetske bolnice Foča Nenad Lalović
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