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Na hrvatskoj plaži otkivena Ešerihija koli: Kupanje nije preporučljivo do daljnjeg

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ATV redakcija
02.08.2026 14:45

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Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физикалних и хемијских својстава, које су у међусобној вези.
Foto: pexels/IslandHopper X

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na ostrvu Korčula zabilježeno je fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Ešerihija koli, zbog čega je građanima i turistima preporučeno da se do daljnjeg ne kupaju na toj lokaciji.

Kako je saopštila Dubrovačko-neretvanska županija, kratkotrajno fekalno onečišćenje potvrđeno je tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta vode u moru za kupanje koje sprovodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

“Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Ešerihija koli”, naveli su iz Zavoda.

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Zbog toga se do daljnjeg ne preporučuje kupanje na ovoj plaži.

Iz Zavoda ističu da će uzorkovanje mora biti ponavljano sve dok se ne potvrdi prestanak onečišćenja i more ponovo bude zdravstveno ispravno za kupanje, prenosi Crna-Hronika.

O slučaju su obaviještene Inspekcija zaštite okoliša i druge nadležne inspekcijske službe koje će pratiti daljnji razvoj situacije.

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ešerihija koli

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Korčula

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