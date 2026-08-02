Uvedene mjere štednje vode zbog suše i povećane potrošnje

U Zadru su uvedene mjere štednje pijaće vode za građane i privredu zbog nepovoljnog stanja zaliha i ograničenih kapaciteta u sistemu vodosnabdijevanja, saopšteno je danas iz zadarskog preduzeća "Vodovod".

"Usljed dugotrajnog sušnog perioda i povećane potrošnje, nivoi vode na crpilištu kontinuirano se približavaju minimalno dozvoljenim vrijednostima", naveli su iz "Vodovoda".

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Zbog toga su građani, privrednici, poljoprivredna gazdinstva, kompanije, gradske, javne i državne institucije, kao i sportska društva pozvani da značajno smanje potrošnju vode namijenjene zalivanju javnih i privatnih zelenih površina, fudbalskih terena i drugih površina.

Iz zadarskog "Vodovoda" apelovali su i da se izbjegava pranje vozila i plovila, često punjenje bazena, kao i korišćenje vode na javnim mjestima, poput tuševa i slavina na plažama.

"Pijaća voda mora da bude prioritet", poručili su iz "Vodovoda" i dodali da u trenutnim okolnostima prednost mora da ima stabilno snabdijevanje domaćinstava, zdravstvenih ustanova i drugih neophodnih službi.

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Ograničenja u Zadru uvedena su u trenutku kada Hrvatsku pogađa toplotni talas, dok posljedice dugotrajne suše postaju sve vidljivije na vodostajima rijeka i potoka.

U Vukovaru je presušila rijeka Vuka, u Zagrebu potok Vrapčak, dok je Sava kod Slavonskog Broda na veoma niskom nivou.

(Srna)