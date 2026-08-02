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Horor na poznatoj turističkoj destinaciji: Srušio se avion, nema preživjelih

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 12:57

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авион унутрашњост сједишта путници
Foto: Pexel/ Arlind D

Mali turistički avion srušio se u blizini grada Naska, na jugu Perua, poznatog po jedinstvenim arheološkim nalazištima.

Prema navodima peruanskog državnog kanala TVPeru, u avionu se nalazilo 11 putnika i dva pilota, a u nesreći nema preživjelih.

Letilica je oko 13 časova po lokalnom vremenu poletjela sa aerodroma Pisko kako bi izvela panoramski let iznad linija Naska drevnih geoglifa urezanih u pustinjsko tlo koji se u punom obimu mogu vidjeti isključivo iz vazduha.

Međutim, samo nekoliko minuta nakon poletanja, avion je izgubio kontakt sa kontrolom letenja, prenosi lokalni portal RPP. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci olupine iz koje se uzdizao gust dim.

Nema preživjelih

Mjesto nesreće nalazi se u oblasti Pueblo Vijeho, oko šest kilometara od grada Naska i približno 11 kilometara od samih Naska linija. Prema riječima očevidaca, avion je eksplodirao prilikom udara o zemlju.

Peruansko Ministarstvo saobraćaja potvrdilo je da su među stradalima sedam državljana Italije, dva Njemca i dva Španca, kao i dva člana posade. Major policije Horhe Andrade izjavio je da je ishod nesreće tragičan.

"S obzirom na težinu nesreće, nema preživjelih. Do sada smo izvukli četiri tijela", rekao je Andrade.

Uzrok pada i dalje nepoznat

Uzrok ove avionske katastrofe za sada nije utvrđen. Lokalne vlasti saopštile su da je tokom leta došlo do vanredne situacije, ali detalji još nisu objavljeni. Avion je bio u vlasništvu peruanske avio-kompanije "AeroDiana", koja redovno organizuje panoramske letove iznad ove atrakcije u trajanju od oko 30 minuta. Nadležni organi najavili su detaljnu istragu.

Čuvene Naska linije godišnje posjeti oko 100.000 turista. Ipak, letovi su u petak bili privremeno obustavljeni zbog olujnog vjetra koji je dostizao brzinu veću od 40 kilometara na čas, podižući prašinu i znatno smanjujući vidljivost, zbog čega su pojedini avioni ranije preusmjereni na aerodrom Markona.

Niz tragedija na istoj turističkoj ruti

Ovo nije prva nesreća sa smrtnim ishodom na ovoj lokaciji. Godine 2022. sedam osoba je izgubilo život u padu turističkog aviona u istom području.

Slična tragedija dogodila se i 2010. godine, kada je četvoro britanskih turista i dva člana posade poginulo tokom panoramskog leta iznad ovog svjetski poznatog lokaliteta, prenosi The Sun.

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Avionska nesreća

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