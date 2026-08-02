Runić: Drvar ne bi mogao da funkcioniše bez pomoći Srpske i Srbije

Drvar ni ovoga puta nije izostavljen iz sabornosti između Republike Srpske i Republike Srbije, već je još jednom pokazao da se svojom politikom i voljom naroda oslanja upravo na ove dvije Republike. Današnja posjeta oba predsjednika pruža nam priliku da napravimo osvrt na sve ono što je do sada urađeno, navela je načelnica opštine Drvar Dušica Runić uoči dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Dodika.

"Pogon fabrike "Jumko" već šest i po godina predstavlja jedno od najznačajnijih preduzeća na području opštine. Usudila bih se reći da je to i preduzeće koje zapošljava najveći broj radnika, ako izuzmemo šumariju i kantonalne institucije", navela je ona.

Istakla je da je ova posjeta prilika ne samo da se razgovara o dosadašnjim rezultatima i saradnji sa Republikom Srpskom i Srbijom, već i da se razmijene ideje i mišljenja o budućim razvojnim i drugim projektima.

"Drvar ni danas, kao ni svake godine, ne bi mogao da funkcioniše bez pomoći Republike Srpske i Republike Srbije. Već dvije godine uzastopno dobijamo po milion konvertibilnih maraka za održavanje tekuće likvidnosti budžeta. Zahvaljujući toj podršci, obezbijeđene su plate u svim institucijama koje se finansiraju iz budžeta opštine Drvar, jer prihodi koje dobijamo od viših nivoa vlasti nisu dovoljni ni za pokrivanje osnovnih tekućih potreba", navela je ona.

(RTRS)