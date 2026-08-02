Gošća zanijemila kada je ušla u apartman: ''Ovo je zaista previše''

Tokom turističke sezone u Hrvatskoj društvene mreže pune su objava iznajmljivača i gostiju, a često se dijele i neprijatna iskustva.

Iznajmljivači se žale na nered ili oštećene apartmane, dok gosti najčešće kritikuju lošu uslugu, iznenadna otkazivanja rezervacija, a u pojedinim slučajevima i pokušaje prevare.

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Zato je objava u jednoj popularnoj Fejsbuk grupi privukla veliku pažnju, jer je pokazala i drugu stranu turizma. Jedna žena željela je javno da pohvali vlasnicu apartmana zbog izuzetnog gostoprimstva koje joj je, kako kaže, učinilo ljetovanje u Segetu Vranjici nezaboravnim.

- Želim da podijelim naše pozitivno iskustvo sa ovogodišnjeg ljetovanja. Sve pohvale za apartman kod Mire u Segetu Vranjici. Apartman je uredan i potpuno opremljen. Vlasnica je ljubazna, predusretljiva i uvijek spremna da pomogne. U apartmanu nas je sačekala hrana i torta, a tokom boravka nam je pripremila i večeru - napisala je oduševljena gošća.

Kao dokaz objavila je fotografiju frižidera punog voća, pršuta, sira, pića i velike čokoladne torte. Imena nisu objavljena kako se ne bi stekao utisak da je riječ o reklami.

Frižider u apartmanu

Ljudi oduševljeni, ali ima i onih koji smatraju da je pretjerala

Objava je prikupila više od 16.000 lajkova, a u komentarima su mnogi istakli da se ovakav doček rijetko viđa.

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- Rijetko gdje smo doživjeli ovako nešto. Gdje god smo do sada ljetovali, u apartmanu nije bilo ni sunđera za sudove, toalet papira ni deterdženta za pranje sudova, a kamoli pića u frižideru. A to su sitnice koje iznajmljivača ne koštaju mnogo u poređenju sa onim koliko gosti potroše. Svaka čast ovoj gospođi. Želim joj mnogo zadovoljnih gostiju - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

- Svaka čast. Mi smo plaćali 230 evra dnevno za apartman (5+2 osobe), a nije nas sačekala čak ni flaša hladne vode, a kamoli ovakav doček.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je domaćica otišla korak predaleko.

- Dovoljno je ostaviti malo kafe, čaja, šećera, soli, ulja, sirćeta i flašu vode. Ovo više liči na rođendansko slavlje sa tortom i pršutom.

Još jedan korisnik napisao je:

- Ovo je zaista previše. Mi smo ove godine bili prijatno iznenađeni kada nas je u frižideru sačekalo hladno piće, jer nam se sve što smo nosili putem ugrijalo. To nam je bilo sasvim dovoljno.

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Mnogi su istakli da su navikli na mnogo skromniji doček.

- Baš lijep gest. Iskreno, mi smo zadovoljni kada se domaćin sjeti da ostavi flašu hladne vode u frižideru.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

- Moja komšinica svako veče vodi svoje goste u restoran na večeru. Još ima ljudi koji znaju šta znači pravo gostoprimstvo.

(Dnevno.hr)